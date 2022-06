Podrían limitar rescate de Altán

De no ofrecer sueldos competitivos o comprar insumos de menor calidad en aras del ahorro la viabilidad de la red compartida, proyecto constitucional que busca dar cobertura de internet al 92.2 por ciento de la población, estaría en duda.

"Tenemos que empezar por considerar el tema salarial. Si va a haber limitaciones para pagar a los empleados no van a poder reclutar bien. Hay instancias que maneja el Gobierno, como ahora Altán, que no pueden manejarse con una instancia de Gobierno como tal.

"No puedes ahorrar en talento porque otros Telcel y AT&T, por ejemplo, no se van a tentar el corazón a la hora de robar talento que es valioso", dijo Mony de Swaan, ex comisionado presidente de la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Aunque tienen aspectos a favor, como la existencia de fibra desplegada, espectro y una base de clientes, es necesario que no se aplique la austeridad republicana solo por seguir el discurso del ahorro.