Petróleo sube por tensiones entre Trump y líder iraní

Nueva York, Estados Unidos

Los futuros del petróleo crudo subieron más de un 2 por ciento este martes, después de que el Presidente Donald Trump exigiera la rendición incondicional de Irán y amenazara a su líder supremo, Alí Jamenei, informó CNBC.

El contrato de crudo estadounidense para entrega en julio subió 1.99 dólares, o un 2.74 por ciento, hasta los 73.74 dólares por barril, mientras que el petróleo Brent de referencia mundial para agosto sumó 2.11 dólares, o un 2.88 por ciento, a 75.34 dólares.

Trump amenazó a Jamenei, calificándolo de "blanco fácil", advirtiendo al líder iraní que la paciencia de Estados Unidos se está agotando. Posteriormente, el Presidente pidió la rendición incondicional de Irán en su plataforma de redes sociales Truth Social.

"Sabemos exactamente dónde se esconde el supuesto 'Líder Supremo'", declaró Trump. "Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia".

Los precios del petróleo cerraron a la baja el lunes tras informes de que Irán buscaba un alto el fuego con Israel, pero esas esperanzas se desvanecieron cuando el conflicto se prolongó por quinto día consecutivo, con Trump adoptando una postura más dura contra Irán.

Trump abandonó anticipadamente la cumbre del Grupo de los Siete en Canadá y exigió la evacuación de todos los ciudadanos de la capital iraní.

"En pocas palabras, IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR", declaró el presidente en su plataforma de redes sociales Truth Social el lunes por la noche. "¡Lo he dicho una y otra vez! ¡Todos deberían evacuar Teherán inmediatamente!".

Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One que buscaba un fin real al conflicto, no un acuerdo de alto el fuego. El Presidente afirmó que no estaba "de humor para negociar" con Irán. Trump afirmó que no había ninguna amenaza específica que motivara su llamado a la evacuación de la población de Teherán.