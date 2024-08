Aprende a saber qué hacer en caso de hackeo a tu celular

Cuando navegamos en la web desde nuestro celular, muchas veces nos encontramos con páginas que aparentemente son seguras, pero que al acceder a ellas nuestros dispositivos móviles se pueden ver afectados.

Es por ello que el tema de la ciberseguridad ha tomado relevancia en los últimos años, pues cada vez es más común escuchar que los celulares son hackeados por cibercriminales que buscan acceder a nuestra información como datos bancarios o correos electrónicos.

Ante este tipo de situación, es importante actuar lo más pronto posible y por ello te decimos qué es lo que debes hacer en caso de que tu celular sea hackeado.





¿Qué debes hacer si hackearon tu celular?

ESET Latinoamérica dio a conocer a través de sus redes sociales una serie de pasos fundamentales que debes de seguir en caso de que tu celular sea hackeado y con ello evitar el robo de datos, la suplantación de identidad y hasta infectar a tus contactos.





Desconecta tu dispositivo de la red

Ya sea que estés conectado a una red wifi o a tus datos móviles, es importante que desconectes tu celular de la red para que de esa manera, los cibercriminales no tengan acceso a tus datos personales.





Elimina cualquier tipo de malware

Para realizar este paso, es importante contar siempre con nuestros dispositivos con una solución de seguridad eficaz, como un antivirus para que se encargue de encontrar y eliminar el malware que afecta a tu teléfono.





Elimina las apps que ya no uses y que instalaste recientemente

Elimina aquellas aplicaciones que no uses, pero sobre todo las que instalaste de manera reciente, ya que pueden ser las principales sospechosas de ser responsables del daño que presenta tu dispositivo.





Actualiza la contraseña de tus cuentas

Esto incluye tus aplicaciones bancarias, de correo electrónico, las cuentas de Google que tengas, de tus redes sociales y no está de más que actualices la contraseña de desbloqueo de tu celular.





Revisa tus aplicaciones bancarias

Una vez que hayas realizado la actualización de tus contraseñas, es importante que ingreses a tus principales cuentas bancarias o de plataformas de compras en línea con el fin de verificar que no hayan realizado alguna compra no deseada. En caso de que encuentres algún cargo no reconocido o algún movimiento extraño, comunícate inmediatamente con tu banco.





Avisa a tus contactos

Finalmente, comunícate con tus contactos para notificar que fuiste víctima o posible víctima de un hackeo, por lo que deben hacer caso omiso a cualquier mensaje o enlace que pudiera tener un malware por parte de los cibercriminales.