Pagan mejor su tarjeta de crédito

Según el documento, los saldos comparables de tarjeta de crédito cerraron 2021 con una contracción real anual de 3.6%, debido a una caída en saldos de clientes "no totaleros".

El Banco de México define al usuario de tarjetas de crédito "totalero" como el que paga el saldo total de la tarjeta de crédito cada mes. En caso contrario, el "no totalero", puede incluso solamente cubrir el mínimo de su tarjeta, lo cual provoca que pague intereses moratorios.

"Los clientes no totaleros son los que han disminuido sus saldos vigentes. Los totaleros han aumentado. La única implicación sería una menor ganancia en márgenes porque los no totaleros son a los que se les cobra por no pagar el saldo", explicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista principal de BBVA México.