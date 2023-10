Nintendo aumenta presencia en LATAM durante 2023

CIUDAD DE MÉXICO .-Nintendo tiene la mirada puesta sobre América Latina para conquistar a más personas, y es que todos los caminos que ha abierto la compañía japonesa en 2023 tienen como destino final sus videojuegos, aseguró Romina Whitlock, directora de marketing para Nintendo Latinoamérica.

En entrevista con Grupo REFORMA durante el Brasil Game Show 2023, Whitlock resaltó que México es un país importante para la compañía, al recordar el trabajo de adaptar los últimos títulos en lenguaje latino, lo que en la industria del gaming se conoce como localización.

De hecho, los títulos Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, de la saga The Legend of Zelda, fueron doblados por actores mexicanos, y en el último juego Super Mario Wonder, aunque carece de diálogos, los textos se alejan del español europeo, para sentirse familiar entre la comunidad latina.

Sería genial que Nintendo confirme una teoría que corre entre fans mexicanos, donde aseguran que una de las flores parlantes del juego rinde un homenaje al fallecido periodista Gus Rodríguez, quien dedicó gran parte de su carrera a difundir las novedades de Nintendo.

En algún punto de Super Mario Wonder, una flor saluda al jugar al decir "qué gustazo", frase que también utilizaba Rodríguez en sus tazos, sí, en sus tazos, ya que el periodista usaba este juguete como tarjeta de presentación. De confirmarse, Nintendo daría tremendo guiño a México.

En la charla, Whitlock dijo que además de México, Brasil es un mercado estratégico para ampliar la base de fans, de hecho Nintendo es un viejo conocido en BGS, el evento de gaming más importante en la región, donde dejó probar a los asistentes unos minutos de Super Mario Wonder.

Según un reporte de Statista, Brasil lidera el mercado latinoamericano de videojuegos; se estima que la nación amazónica ingresó alrededor de dos mil 240 millones de dólares en 2022. México se encuentra en segunda posición al recaudar algo más de mil 670 millones de dólares en el mismo periodo.

"Brasil y México son dos países muy importantes para Nintendo. La región (latinoamericana) en general es sumamente relevante porque somos una área emergente.

"La marca va apoyando mucho más y más, estamos sacando más juegos, no tan solo en español latino, ahora también en portugués de Brasil", comentó Whitlock.

La vocera añadió que una de las claves para que la gran N llegue a nuevos lugares es mediante influencers y streamers de videojuegos, de hecho la compañía confió en la comunicación de los creadores mexicanos Saúl Navarro y Fernanda Hernández, conocidos en Instagram como @solibolita y @otrafernandamas_, respectivamente.

"Nos estamos abriendo más y más a usar influencers. Este año lo empezamos a hacer en Latinoamérica para acercarnos a gente que de otra manera no lo hubiéramos logrado", comentó.

De acuerdo con datos de Google, creadores de contenido como Navarro y Hernández son clave en el impulso del gaming en la región tras indicar que el consumo de streaming de juegos en vivo se disparó a partir de 2019 al pasar de 63.7 millones de espectadores en ese año a 75.5 millones en 2022.

Romina resumió que la estrategia de Nintendo es ser lo más accesible posible, de manera que los caminos atraigan a más adeptos, de ahí apostar por una película y parques de diversiones.

Visión que Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, compartió a los accionistas e inversionistas de la firma de cara a los resultados de ingresos previstos para el 7 de noviembre, cuando aseguró que el plan principal es que más personas tengan acceso a las creaciones de Nintendo.

"Buscamos ampliar los puntos de contacto de las propiedades intelectuales de Nintendo con los consumidores en áreas que van más allá de las plataformas de videojuegos dedicadas. Esto incluye aplicaciones para dispositivos inteligentes, que son omnipresentes en todo el mundo, así como contenidos visuales, parques temáticos y productos basados en personajes", refirió el ejecutivo.

Hacia el final de la entrevista, Romina añadió que los planes para Latinoamérica consisten en mantener la localización de juegos, en este sentido espera que Super Princess Peach Showtime, programado para marzo de 2024, encante a la comunidad.

Por otro lado, amplificar la presencia digital, pues notan un amplio margen de ventas online, no obstante, esto no implica dejar el canal físico, sino generar más puntos de venta para que los usuarios adquieran sus productos de acuerdo a su conveniencia.