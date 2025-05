Evalúa EU reducir los aranceles a China del 145 al 50%

Nueva York, Estados Unidos - La administración Trump está considerando un plan para reducir a más de la mitad el arancel del 145 por ciento sobre las importaciones chinas, que entrará en vigor la próxima semana, mientras altos funcionarios de Estados Unidos y China se dirigen a Suiza para mantener negociaciones comerciales de alto nivel, informó The Washington Post.

En concreto, funcionarios estadounidenses están debatiendo una propuesta para reducir el impuesto punitivo del Presidente Trump sobre los productos chinos a entre el 50 y 54 por ciento, al tiempo que comienzan lo que prometen ser largas conversaciones para forjar un acuerdo comercial, según informaron fuentes cercanas a las negociaciones.

Mientras tanto, los impuestos comerciales sobre los países vecinos del sur de Asia se reducirían al 25 por ciento, añadió la fuente.

"Van a reducirlo al 50 por ciento mientras las negociaciones estén en curso", afirmó la fuente sobre el impuesto comercial a China.

La reducción del impuesto comercial está en el punto de mira, ya que Trump afirmó este jueves que los aranceles a China "solo pueden bajar" al presentar un acuerdo comercial con el Reino Unido en el Despacho Oval.

"Está en 145, así que sabemos que está bajando", declaró Trump a la prensa. "Creo que vamos a tener una muy buena relación".

Fuentes al tanto afirmaron que el rango del 50 al 54 por ciento -por debajo del nivel de tres dígitos que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró esta semana que "no es sostenible"- se ajusta a las tasas que se discutieron el mes pasado cuando el Presidente Trump se reunió con los directivos de las tres mayores cadenas minoristas de Estados Unidos.

Los directores ejecutivos -Doug McMillon de Walmart, Brian Cornell de Target y Ted Decker de Home Depot- afirmaron que la reunión del 21 de abril en la Casa Blanca fue "productiva" y "constructiva", sin ofrecer detalles, según informes.

En respuesta, se extendió rápidamente una campaña de rumores y "la cifra que surgió para que los barcos salieran de China fue del 54 por ciento", declaró Jay Foreman, director ejecutivo de Basic Fun, que fabrica sus juguetes retro en China, incluyendo Tonka Trucks, Care Bears y My Little Pony. "Las señales que estamos recibiendo indican que la presa se romperá a finales de esta semana o la próxima, y que habrá un ajuste", declaró Foreman a The Post.

En consecuencia, muchos minoristas ya han comenzado a solicitar a los proveedores que coticen precios basados en un rango de aranceles, entre el 10 y 54 por ciento, "para estar listos para fijar el precio cuando los productos lleguen" a Estados Unidos, añadió Foreman.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró a The Post: "Cuando se tomen decisiones sobre aranceles, estas provendrán directamente del Presidente. Cualquier otra cosa es pura especulación".

Sin embargo, "los directores ejecutivos se sintieron muy tranquilos tras las declaraciones de Bessent en Milken", declaró una fuente a The Post, refiriéndose al comentario "sostenible" del secretario del Tesoro en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles esta semana. "La gente se está dando cuenta de que se van a cerrar acuerdos".

El teléfono del Tesoro ha estado sonando con las naciones del sudeste asiático buscando cerrar un acuerdo, añadió la fuente.

Los rumores en el sector minorista también han circulado rápidamente, y son muy específicos, según informaron fuentes del sector a The Post. "Se habla de China con un 50 a 54 por ciento y de otros países asiáticos con un 25 por ciento", declaró Lawrence Rosen, presidente de Cra-Z-Art, distribuidor de artesanías con sede en Nueva Jersey.

Otro director ejecutivo de juguetes, Nick Mowbray, de Zuru (fabricante de Bunch O Balloons), comentó: "Se especula con un 54 por ciento", pero añadió: "Eso definitivamente no se ha comunicado explícitamente al sector minorista todavía".

Si bien es considerablemente inferior al vigente, un impuesto comercial del 50 por ciento representaría un desafío formidable mientras los minoristas se preparan para la crucial temporada navideña, lo que provocaría un aumento drástico en los precios en las tiendas, según ejecutivos minoristas. Un camión volquete Tonka Mighty, con un precio de 29.99 dólares esta semana, costaría 49.99 con un arancel del 54 por ciento. Si bien es elevado, es viable, según Forman.

Un impuesto del 145 por ciento, por otro lado, se traduciría en un camión Tonka de 79.99 dólares, lo cual es simplemente excesivo y prácticamente paralizaría las ventas, afirmó.

Noel Hacegaba, director de operaciones del Puerto de Long Beach en California, afirmó: "Existen grandes esperanzas de que la reunión entre Estados Unidos y China en Suiza ayude a reducir las crecientes tensiones comerciales y marque el camino para resolver la guerra comercial". Añadió, sin embargo, que "se necesitará una señal contundente de la reunión para que los transportistas reajusten sus métodos de abastecimiento y rutas".

La industria juguetera está en el punto de mira de la guerra arancelaria, ya que el 80 por ciento de los juguetes vendidos en Estados Unidos se fabrican en China.

Basic Fun tiene 35 contenedores en tránsito que se espera que lleguen a Estados Unidos esta semana y la próxima, pero siete de ellos se enviaron el 10 de abril, cuando entró en vigor el impuesto del 145 por ciento.

Foreman planea almacenar esos contenedores en un almacén porque su empresa no puede permitirse el aumento del impuesto. El resto de sus juguetes se almacenan en almacenes y en sus fábricas en China, hasta que autorice su envío.