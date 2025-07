Urgen proteger T-MEC para librar aranceles

Para México, apegarse al T-MEC y buscar que 2026 se consolide como una revisión es la principal alternativa para evitar mayores afectaciones arancelarias, dijo Kenneth Smith, socio de Agon.

Durante su participación en un seminario organizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) comentó que para mantener vigente el acuerdo comercial con Estados Unidos, el País debe quedar mejor posicionado que otros países, pues tomando en cuenta la amenaza de aranceles bajo la ley de seguridad nacional (IEPPA), los socios de la región quedan peor que con aranceles recíprocos aplicados a otras naciones.

"La clave para México debe ser obtener una exclusión formal, es decir, escrita, un acuerdo escrito entre Estados Unidos, México y Canadá, de que los aranceles que impone Estados Unidos a todo el mundo y estas investigaciones por la sección 232 no van a aplicar al T-MEC.

"Si logramos una exclusión total del T-MEC, a lo mejor ya podemos llegar a hablar de una revisión del T-MEC en 2026, con un poco más de posibilidad de preservar el libre comercio en la región", explicó el especialista.

Por ello, es necesario que también México sea cauteloso en las medidas que acepta y las negociaciones que acuerda con Estados Unidos antes de 2026, pues de aceptar condiciones emergentes en detrimento del comercio mexicano, pues ese sería el parámetro para la próxima revisión.

De aceptar apegarse a las condiciones que Trump guía por medio de sus amagues de aranceles bajo temas de seguridad y migración, cambiarían las condiciones de negociación en 2026, porque el punto de partida ya no sería el T-MEC.

"Me preocupa que si no obtenemos una exclusión total para el T-MEC, por ejemplo, si en materia de acero y aluminio, México acepta ahorita cupos, es decir, un límite a las exportaciones de acero que no está permitido bajo T-MEC, pero lo aceptamos con tal de salir de la ratonera de los aranceles, ¿crees que Estados Unidos va a llegar a la revisión y decir olvídate de los cupos, regresemos al libro de comercio? No, ya cambia la vara", cuestionó el ex negociador.

Incluso, es necesario que México haga uso de los mecanismos que el T-MEC, que todavía está vigente, permite emplear en caso de disputas comerciales que van contra el acuerdo, pues además de ser mecanismos de solución, dejan un antecedente de violaciones al acuerdo para la revisión de 2026.

"Lo que sí puedes hacer es solicitar consultas bajo el mecanismo de solución de disputas del T-MEC, es decir, argumentar claramente, que es algo que yo creo que no se ha hecho con la contundencia suficiente, que lo que está haciendo Estados Unidos, independientemente de que estés dispuesto a negociar con ellos, pero que lo que está haciendo en este momento es violatorio del tratado", recomendó Smith Ramos.

De acuerdo con la cláusula de ocaso (Sunset) si bien el acuerdo comercial, vigente desde 2020, estará sujeto a revisión en julio de 2026, su vigencia oficial es hasta 2036, con oportunidad de renovarse a 2042.

En caso de que alguno de los tres integrantes busque dejar el acuerdo, debe avisar a sus socios con al menos 6 meses de anticipación.