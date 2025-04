Aranceles de Trump golpean a emprendedores de Kickstarter

Emprendedores de Kickstarter, compañía de financiación colectiva (crowfunding), principalmente de Estados Unidos, han sido golpeados por los aranceles impuestos por Donald Trump a los productos importados a su país.

En una entrada de blog, Everette Taylor, director ejecutivo de Kickstarter, explicó que los aranceles afectan a los creadores por el aumento en los costos de producción en áreas específicas como la manufactura y los cambios en cronogramas que implica retrasos en envíos de productos.

Recordar que en Kickstarter una persona presenta un proyecto y la cantidad de dinero que necesita para cumplir con él. Las personas pagan una determinada cantidad a cambio de beneficios, que van desde menciones en créditos hasta una versión básica del producto y hasta ediciones especiales.

El problema es que los aranceles elevarían los costos para el patrocinador si el fabricante recurrió a China o Vietnam, algo común por el costo-beneficio, para manufacturar su mercancía.

Esto es, si un emprendedor de Kickstarter fabricó en China, ahora pagará hasta un 145 por ciento más para enviar el producto a sus patrocinadores en Estados Unidos.

Si es un fabricante mexicano, pero fabricó una mercancía no considerada en el T-MEC, deberá pagar el arancel del 25 por ciento para enviar su producto a sus mecenas en Estados Unidos, mismo caso para las personas en Canadá.

Kickstarter Tariff Manager es la respuesta de la plataforma para transparentar este aumento de costos a los patrocinadores por parte de los creadores, quienes buscan recuperar su inversión luego de pagar ese arancel en aduanas.

Los patrocinadores que no estén de acuerdo en pagar el cobro extra pueden ponerse en contacto con el fabricante, pero no queda claro lo que significa para las personas detrás del proyecto, pues las campañas de recaudación, muchas veces, iniciaron y terminaron antes de la entrada en vigor de los aranceles.

Pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos se han quejado de esto e incluso han iniciado acciones legales.

Gap Closer Games y Paverson Games, fabricantes de juegos de mesa de Estados Unidos, han publicado en diferentes blogs de Kickstarter su frustración y la incertidumbre que enfrentan con los aranceles de Trump.

"Estos nuevos costes añadidos no son ideales, pero, francamente, el dinero no es todo el problema. En los últimos meses, los aranceles sobre China a Estados Unidos han pasado del 0, al 10, al 20, al 54, al 104 y ahora al 145 por ciento. Simplemente, no sabemos si estas cifras se mantendrán, aumentarán o desaparecerán", indicó Gap Closer Games.

Jamey Stegmaier, fundador del fabricante de juegos de mesa Stonemaier Games, se unió a una demanda colectiva junto con otros emprendedores como Rebecca Melsky y Eva St. Clair de Princess Awesome & Boy Wonder (ropa infantil); Quent y Linda Cordair de Quent Cordair Fine Art (galería de arte); y Pete Paulin de 300 Below (tratamiento criogénico de metales) para demandar al gobierno de Estados Unidos por su política arancelaria que afecta a sus negocios por emplear el modelo de cadena de valor global.

"El impacto económico en estas pequeñas empresas es devastador. Stonemaier Games, como muchas editoriales, se enfrenta a aranceles por tiradas que comenzaron antes de que el presidente asumiera el cargo.

"Los cálculos son brutales: por cada 10 dólares gastados en fabricación, Stonemaier debe pagar 14.50 dólares en aranceles. De hecho, la producción más reciente de la empresa se encuentra en un almacén de China con un precio arancelario de 1.5 millones de dólares. Y con 10 millones de dólares en costes de producción en 2024, se enfrenta a un coste de hasta 5 millones de dólares en gastos inesperados", aseguró Pacific Legal Foundation, encargado del caso.