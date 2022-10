Los bajos sueldos impulsan rotación

En una revisión a un portal de empleo se identificó que en un lapso de 15 días se publicaron 3 mil 710 vacantes en la entidad, de las cuales mil 594 -el 43 por ciento- son de salarios de 5 mil a 10 mil pesos mensuales.

Mientras que 641 vacantes, el 17 por ciento, son vacantes que ofrecen un salario de 5 mil pesos por mes.

Entre estos puestos se pueden encontrar asistentes de producción, almacenistas, entre otras áreas operativas.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), los cinco puestos más solicitados en México son: vendedor, donde ofrecen 8 mil 174 pesos mensuales en promedio; promotor de ventas, con un salario de 8 mil 143 pesos; ejecutivo de ventas, por 12 mil 750 pesos; cajeros, por 7 mil 365 pesos, y auxiliar administrativo, por 10 mil 360 pesos al mes.

"Existen tantas publicaciones (de vacantes) porque no se cubren y porque se cubren y hay mucha rotación, entonces a las personas a veces las contratan porque no queda de otra, pero siguen buscando (empleo) y con los costos de inducción, de capacitación de la persona, pues todo eso lo pierde la empresa", comentó Héctor Márquez Pitol, presidente de Amech.

"Y es el tema crítico en el País, que nos falta talento en las empresas, pero no necesariamente porque no haya gente, ni gente capacitada (...) sino que los sueldos no están (competitivos), pues 14 mil 500 pesos promedio en todo el País, eso es realmente muy bajo".

Además, señaló que las empresas deben considerar aumentos de salarios en su presupuesto 2023, debido a que se han visto afectados por la inflación.

Ricardo Parra, gerente regional de Ventas Occidente-Pacífico de ManpowerGroup, señaló que hay puestos en los que se piden estudios de secundaria en Guadalajara con salarios de 6 mil a 10 mil pesos mensuales.

Pero los puestos de ventas pueden incrementar sus ingresos con comisiones o bonos.

MURAL publicó ayer que el 51 por ciento de los 2 millones 910 mil 770 empleados formales e informales que había en Jalisco entre abril y junio pasados, ganaban más de uno y hasta dos salarios mínimos, es decir, entre 5 mil 187 y 10 mil 372 pesos mensuales.

Factores

Una de las razones de la rotación de personal son empleos poco atractivos.

de personal son empleos poco atractivos. 1.4 millones de empleados en Jalisco ganan entre $5,187 y $10,372 al mes.

51% de los empleados de la entidad tienen dicho nivel salarial.

Fuente: Inegi.