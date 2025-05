Atraso del video juego GTA 6 provoca pérdidas de 10%

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de este 2025, anunció su retraso para mayo 2026, de acuerdo con el sitio Investing.com.

Esta noticia fue una sorpresa para los gamers, los cuales esperaban con expectativas la nueva versión de este juego, después del gran éxito obtenido en 2013 con el GTA V.

Como consecuencia de la postergación del GTA VI, las acciones de Take-Two registraron una caída de aproximadamente 10% de acuerdo al portal Investing.

"Apoyamos completamente que Rockstar Games tome tiempo adicional para realizar su visión creativa para Grand Theft Auto VI, que promete ser una experiencia de entretenimiento innovadora y exitosa que supere las expectativas del público", dijo Strauss Zelnick, presidente y CEO de Take-Two Interactive.

Zelnick reiteró su expectativa de "aumentos secuenciales y niveles récord de reservas netas" en los años fiscales 2026 y 2027.

Take-Two tiene previsto anunciar los resultados correspondientes al cuarto trimestre del año fiscal 2025 una vez que cierre el mercado el próximo 15 de mayo.

Este atraso en el lanzamiento,es una situación que muchos de los fans anticipaban, debido a que otros de la empresa ya habían reportado retrasos, tal es el caso de Dead Redempiton 2 y GTA V,

En cuanto a esta problemática, Take-Two declaró que el retraso tiene la finalidad de darle al consumidor una mejor experiencia de entretenimiento, superando sus expectativas.

¿Cuáles son los juegos que ha desarrollado Take Two?

La compañía de videojuegos estadunidense fundada en 1993, es la distribuidora de muchos de los juegos más exitosos de la industria.

Desde GTA V, Serious Sam, Midnight Club, hasta Borderlans, son algunos de los títulos que están bajo la autoría de Take Two.