Modificaciones a Ley Minera generan incertidumbre

Karina Rodríguez Matus , abogada experta en el sector, dijo que las iniciativas presentadas en ambas Cámaras no están considerando en su conjunto a todo el sector; por lo que más que beneficiar, éstas son innecesarias y generan incertidumbre.

CIUDAD DE MÉXICO

"Poner una regulación a la ley no va a responder a la realidad, al contrario la hace nula", señaló Rodríguez Matus en entrevista tras participar en la conferencia "¿Necesitamos una nueva Ley Minera?".

Explicó que las actuales propuestas para modificar a la Ley Minera no requieren considerar temas de seguridad, protección ambiental, consulta indígena o impacto social, ya que deberían ser previstos en otras leyes.

La Ley Minera por sí sola establece requisitos, causales y procedimientos; los temas ajenos a ella están relacionados con políticas públicas, temas administrativos y de aplicación de la propia ley.

Señaló que para no seguir generando incertidumbre, el Estado debe contar con una autoridad minera más fuerte, con mayores recursos para que pueda regular y aplicar la ley.

"Los problemas de la minería no son un problema de ley, es un tema de administración porque necesitamos una autoridad fuerte y con recursos, que sepa responder a las necesidades del sector", expresó.

Acusó que hoy todo los problemas que se le indagan a la minería en México no están en la Ley Minera, sino en la no aplicación de otras leyes, por ejemplo: del Trabajo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras.

A pregunta expresa por las concesiones mineras que la propia Secretaría de Economía ha negado en esta Administración, Rodríguez Matus enfatizó que este problema se relaciona más con la política pública.

"¿Qué no hay concesiones? Eso es un tema de política pública que hay que revisar. México si quiere ser orgullosamente minero tiene que promover su industria minera", apuntó la especialista.

Dejó en claro que el Estado, a través de la dependencia en turno, no está violando la ley en no entregar concesiones, sólo "no las otorga".

En este sentido, Matus comentó que las empresas del sector privado podrían estar emprendiendo acciones legales para poder obtener dichas concesiones; sin embargo, no explicó qué mecanismos legales se deberían ejercer al respecto.