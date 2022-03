Excedentes por venta de crudo permiten subsidiar gasolina: AMLO

"La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas ni el diésel, también se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica. Es importante que se sepa que, a diferencia de otros países, nosotros podemos mantener precios bajos en los combustibles. Ahora por la invasión de Rusia a Ucrania y todas las medidas que se están aplicando como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, ha tenido un impacto en los precios y esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los 100 dólares por barril.

"Nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente que nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumente los precios de las gasolinas y del diésel (...) No hay motivo de preocupación, vamos a sostener los precios de los combustibles, porque se ha actuado bien con esta nueva política", dijo.