SHCP bateó a Tesla en planta de baterías

Esta Ley está apoyada en 369 mil millones de dólares de incentivos para atender todo lo relacionado con cambio climático, movilidad y electromovilidad, entre otros rubros, pero México no es capaz de igualar esta legislación, detalló el Secretario.

"En el caso de las baterías, con toda claridad nos dijeron que la línea de baterías no estaba en su idea original, y que sólo estuvo en su idea secundaria porque fue a sugerencia de parte del Gobierno mexicano para traer una planta de baterías.

"Sin embargo, cuando llevaron esta propuesta a Hacienda fuimos muy rigurosos porque lo que nos solicitaban no era incentivos, sino igualar los incentivos que les ofrece la Ley de Reducción de Inflación.

"Nosotros no tenemos esa legislación, por lo tanto no podemos hacer ninguna igualación y no les hicimos perder el tiempo pensando que podíamos nosotros igualar lo que tienen en la Ley de Reducción de Inflación en EU. Fuimos muy claros y vamos a seguir siendo claros en eso", aseveró De la O en conferencia de prensa tras la clausura de la 31 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos Citibanamex.