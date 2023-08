Axen Coin, en la mira de la CNBV

Ciudad de México

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha comenzado una investigación a la firma Axen Capital, que en mayo de 2022 lanzó lo que describió como la primera criptomoneda mexicana: Axen Coin. De acuerdo con el diario Reforma, la autoridad mexicana pretendía realizar una visita de investigación el pasado 20 de junio, sin embargo, la empresa respondió días más tarde con una demanda de amparo. En este cruce legal, un juzgado de distrito autorizó a la CNBV el seguir adelante con sus pesquisas hasta el final, sin embargo, también concedió una suspensión a favor de la compañía, por lo que la autoridad no podrá dictar una resolución sobre el procedimiento.

De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, este tipo de indagatorias las puede efectuar la Comisión si tiene indicios sobre alguna presunta conducta que contravenga lo previsto en la normativa. Aunque se solicitó información tanto a la CNBV como a Axen Capital, ninguna de las partes respondió al cierre de la edición.

Axen Coin se autopromocionó desde el minuto uno como la primera criptomoneda mexicana. En ese entonces, en mayo de 2022, Axen Capital pregonó por todo lo alto un atractivo esquema de interés compuesto fijo y sostenible con el que podía garantizar los rendimientos más estables del mundo crypto. "Por el simple hecho de comprar y hospedar AXN en tu billetera, ganas recompensas. Axen Coin es un token Bep20, el cual recompensa a sus clientes pasivamente con pagos automáticos de intereses cada 24 horas durante una extensión de 3 años", refiere aún la empresa en su sitio web.

De acuerdo con Axen Capital, una empresa financiera con más de cinco años de trayectoria, su porcentaje de rendimiento anualizado alcanza el 365% durante los primeros 12 meses, una vez que haya transcurrido ese periodo, la tasa disminuye al 182,5% el segundo año; y baja al 91,25% durante el tercer año. Por comprar o vender, la empresa cobra un 5% de comisión, tarifa que a juzgar por los desarrolladores les permite entregar a los clientes su alto y estable rendimiento anual. En su página de internet y redes sociales, la compañía hace hincapié en que cuenta con un fondo de reserva para respaldar las recompensas de sus clientes.

El director de Blockchain Land, José Rodríguez, advierte de que en México se han lanzado diferentes criptomonedas, pero realmente ninguna ha logrado afianzarse como un proyecto serio. "La mayoría de las criptomonedas mexicanas han sido un gran fracaso, ya que han sido estafas piramidales, esquemas para brincar la Ley del Mercado de Valores o proyectos a seguir por personas que vieron una manera de obtener fondos de inversionistas", señala.

Rodríguez lamenta que a diferencia de EE UU, no exista un esquema fuerte de regulación desde el Banco de México o la CNBV. "Yo veo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, no solo muy lentos, sino con muy poco interés de avanzar en temas regulatorios. Debería de haber una división que igual reportara paralelamente a la Comisión, pero que no dependiera de ellos. Por un lado, es porque hay falta de interés que tienen las autoridades y también ha habido mucho lobbying por la mayoría de los bancos mexicanos para frenarlas", zanja Rodríguez.

Después de más de 15 años de vaivenes, de alzas y desplomes de precios, los expertos coinciden en que el invertir en criptomonedas es un juego de elevado riesgo. Tras el más reciente colapso de las monedas virtuales como bitcoin y ethereum, en mayo de 2022, ciertas divisas digitales han vuelto a atraer las miradas, pese a la volatilidad que las caracteriza. En el mundo existen miles criptomonedas, con una capitalización del mercado de alrededor de 1,21 billones de dólares, de acuerdo con portales especializados. En un entorno donde la credibilidad de las divisas virtuales sigue en tela de juicio, las autoridades mexicanas han dado un primer paso para seguir la pista de Axen Coin, la primera criptomoneda mexicana.