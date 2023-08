Aumenta demanda de crédito en empresas y consumidores

El organismo explicó que el valor del índice de la demanda de crédito de empresas grandes no financieras de las actividades primarias aumentó de 0.14 a 0.21 puntos; en las empresas de manufactura de 0.29 a 0.36; y en las de construcción de 0.07 a 0.14.

En las empresas grandes no financieras del comercio pasó de menos 0.07 a 0.21 puntos para el segundo trimestre, y en las de servicios de 0.14 a 0.29, de acuerdo con la Encuesta sobre las Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario para el trimestre abril-junio de 2023 elaborada por Banxico.

En el crédito al consumo, el valor del índice de la demanda de crédito en las tarjetas de crédito subió de 0.10 en el primer trimestre a 0.40 para el segundo trimestre de este año.

"Los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, pymes no financieras, tarjetas de crédito y crédito automotriz.

"Los bancos con menor participación señalaron en promedio un aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras, pymes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales", detalló Banxico.