Inversiones petroleras cayeron 41% en 2022

CIUDAD DE MÉXICO

En 2021, las inversiones alcanzaron los 2 mil 769 millones de dólares.

Los recursos corresponden a inversiones tanto en Rondas Petroleras como migraciones y asignaciones.

En el acumulado de 2015 a 2022, las empresas petroleras en México registran una inversión acumulada de 12 mil 714 millones de dólares en actividades de exploración y producción, según las cifras del regulador.

Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que la falta de inversión -y de producción- es el resultado de la cancelación de la licitación de los campos en 2018.

"Si se hubiera mantenido el ritmo que traíamos en 2016 y 2017, probablemente la tendencia que vimos en 2020 tendría que seguir al alza, en especial en un entorno de precios altos de crudo y que también se puede ver en la parte de la producción privada que parece que hubiera alcanzado el tope de su crecimiento pero difícilmente podremos ver los incrementos que habíamos visto en años pasados", explicó.

En 2020 fue cuando se alcanzó el pico más alto de inversión en el País con 3 mil 391 millones de dólares.

Las asociaciones, migraciones y los contratos de la Ronda 1.2 son las que concentran la mayor parte de recursos ejercidos. En dicha ronda se adjudicaron los campos como Hokchi, Miztón, Pokoch, Ichalkil, Amoca y Tecoalli.

Arturo Carranza, experto en temas de energía, explicó que muchas de empresas que ganaron contratos en las primeras rondas ya concluyeron sus programas de trabajo presentados ante la CNH y que algunos no arrojaron los resultados esperados en cuanto al descubrimiento de recursos.

"Los bloques asignados no tenían el potencial estimado y hay que tomar en cuenta que estamos hablando básicamente de bloques de exploración, entonces las empresas tenían expectativas de había un importante volumen por explotar, pero lo cierto es que muchos no resultaron éxitos y algunas están desincorporado sus inversiones porque no son viables".

"Esto no implica que las petroleras no quieran invertir, sino que hay necesidad de retomar la rondas para seguir invirtiendo y explorando para encontrar más recursos", apuntó.