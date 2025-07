Empresas de América Latina buscan equilibrio entre aranceles y China

Países y empresas de toda América Latina se encuentran atrapados entre cómo armornizar las baratas líneas de suministro de Asia y el lucrativo mercado de EU en medio de la política arancelaria del Presidente Donald Trump, publica The New York Times.

Brasil y Colombia, señala, están entre los que más se han acercado a China desde que inició el segundo mandato de Trump, pero muchas empresas mexicanas se han apresurado a alinearse con EU, pese a las dificultades que supone alejarse de China.

Sin embargo, algunos ejecutivos de fábricas en México ven los aranceles de Trump como un incentivo para reducir su dependencia de China, lo que podría fortalecer la fabricación en América del Norte en general.

Por ejemplo, el reportaje expone el caso de de la empresa Danfoss, que construyó una planta en Apodaca para abastecer a EU. Cerca del 80% de sus aires acondicionados y unidades de refrigeración se envían a ese país.

Los aranceles de Trump amenazaron con trastocar todo su negocio, por lo que la empresa ideó un plan:

Buscaron proveedores mexicanos para los productos destinados a EU; analizaron qué productos ya cumplían las normas del pacto, pero aún no habían sido certificados como tales, y reconsideraron proyectos que implicaban traer importaciones de fuera de Norteamérica, dijo a NYT Xavier Casas, quien supervisa la fábrica de Danfoss en Apodaca.

Hoy, prácticamente todos los productos Danfoss enviados de México a EU cumplen con el T-MEC.

Nuevo León, donde unas 4500 empresas extranjeras tienen fábricas y oficinas, ha intentado aprovechar el momento, se ha presentado durante años a los inversionistas como una alternativa a China.

"Yo no quiero que venga una empresa y traiga todo, no, yo quiero que venga una empresa y que compre todo local", destacó al Times Emmanuel Loo, ex encargado de la Secretaría de Economía del Estado.

Manuel Montoya, director del Cluster Automotriz de Nuevo León, indica que México aún necesitaría abastecerse de muchos materiales procedentes de China, pero que incluso eso podría cambiar en los próximos años si los proveedores locales encuentran formas de fabricarlos.

"¿Cuál es la estrategia que aquí seguimos en nuestras empresas? Trata de ser norteamericano, si hoy tienes algo que todavía traes de Asia, olvídate de eso ya".