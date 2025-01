Sugieren que Mexicana sea aerolínea regional

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante lo costoso que ha sido revivir a Mexicana de Aviación, pero ahora como una empresa estatal que no termina por "despegar", expertos y participantes del sector recomiendan replantear su modelo de negocio y enfocarla como una aerolínea regional.

El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez Catzin, consideró que la aerolínea del Estado debería apostar por ir a destinos a los que no están volando los demás operadores aéreos y que tienen que ser cubiertos.

"Sería positivo que Mexicana fuera regional porque en México ya no hay aviación regional o hay muy pocos.

"Si conectara, sería positivo, pero hay que ver qué regiones y cómo las va a conectar", expresó.

Juan Antonio José, especialista del sector aéreo, comentó que una aerolínea regional sería viable si se hace el correspondiente estudio de mercado.

Recordó que el transporte aéreo regional satisface necesidades de conectividad de sectores de alto poder adquisitivo.

"Mexicana de Aviación sería viable como aerolínea regional si se enfoca en mercados que no han sido atendidos por los operadores, y sería socialmente sostenible porque mejoraría la conectividad del País", opinó.

Agregó que de, convertirse en operador regional, no estaría atendiendo al "pueblo", porque tendría que ir enfocada a personas que pueden pagar tarifas para ir, por ejemplo, a Querétaro por 5 mil pesos.

Advirtió que el nuevo plan que presentó el Gobierno para la aerolínea, el cual incluye que cancele definitivamente cuatro rutas, no se perfila para llevar a la empresa a la viabilidad, sino que únicamente están alargando los problemas.

"Esta aerolínea simplemente no era necesaria, y como no era necesaria para el mercado, el mercado no la favorece y, por ende, es totalmente inviable", sentenció.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Jesús Ortiz, subrayó que siguen las dudas respecto al plan de negocio de Mexicana.

"Con la experiencia que tenemos, creemos que la red de rutas que tiene, con los aviones que utiliza, no es lo más adecuado", mencionó.

Por ello, coincidió en que quizá la aerolínea podría encontrar un mejor escenario si apostara por ser una aerolínea regional, pero con aviones ATR, aeronaves comerciales propulsadas con motores turbohélice para trayectos de corta duración.

Si hubieran transformado al modelo de negocio que estaba haciendo Aeromar, estaría siendo exitosa hoy por hoy la aerolínea. Pero decidieron por aviones 737 que pertenecen al Ejército y meter aviones jet (Embraer) que son muy caros de mantener", expuso.

Insistió en que, al no tener una estructura de negocio que vea por la conectividad en puntos donde un ATR puede llegar, desechan esa parte y apuestan por competir con las otras aerolíneas en rutas que ya están muy explotadas y con mucha competencia.