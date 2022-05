Eliminan aranceles a alimentos básicos

TAMBIÉN FAVORECE

El decreto también exenta temporalmente el pago de aranceles sobre la importación de productos clasificados en seis fracciones arancelarias que forman parte del consumo de las familias mexicanas: animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina o caprina, gallos y gallinas. "Las medidas previstas en el presente decreto no relevan a los importadores de la obligación de cumplir con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias de las mercancías" especifica el Gobierno.

Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), señala que esta media no tendrá efectos inmediatos para detener la inflación en el país, en virtud de que los precios de las mercancías a nivel global siguen cotizando al alza. "En el caso del trigo ya estamos abiertos a Estados Unidos y Canadá por el Tratado de Libre Comercio, el tema es que los precios siguen estando altos, no por anunciar la apertura de cupos sin aranceles, pues ya se va a hacer de inmediato que caigan los precios, no está en manos de nosotros", precisa.

URGE APOYO A GRANOS

El analista de mercados agrícolas prevé que los primeros efectos de la exención de aranceles en México se comenzarán a observar en cuatro o seis meses. Anaya añade que, aunado a estas medidas del Gobierno federal, se requiere de una campaña de apoyo a todos los productos de granos en el país y así depender menos de las importaciones del exterior. "Lo que debiéramos promover es un aumento en la oferta, porque es la única manera de que los precios puedan bajar, ya que México, al ser el segundo importador a nivel global, al estar importando tanto maíz, estamos elevando los precios", zanja.

ENLISTAN

Publica Diario oficial

En la lista están "aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, sorgo, trigo y zanahoria, Así como animales vivos de las especies de bovinos, porcinos, gallinas y ovinos. La medida entra en vigor mañana martes 17 de mayo.

Estrategia del ejecutivo

- La exención de aranceles decretada este lunes forma parte de la estrategia del Ejecutivo para intentar atajar la inflación

- A inicios de este mes, el presidente presentó un Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), una batería de 16 medidas en acuerdo con la iniciativa privada, entre las que se contemplan también una mayor producción en granos, exención de aranceles en fertilizantes y la promesa de que se mantendrán los precios en los 24 productos que integran la canasta básica

- Sin embargo, analistas coinciden en que la estrategia del Gobierno federal está atada a la voluntad de las empresas, pondrá una mayor presión a las finanzas públicas, ya de por sí ajustadas por el subsidio a las gasolinas y tendrá un impacto moderado en la escalada de precios

- La semana pasada, el Banco de México elevó por octava ocasión consecutiva la tasa de interés para llegar al 7%, tras evaluar las mayores presiones inflacionarias derivadas del impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que se sumaron a los choques traídos por la pandemia del coronavirus.

Un empleado despacha en Casa Marín, un expendio de huevo en Ciudad de México.