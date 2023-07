Negocian 'coyotes' adeudos de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.-La elevada deuda que sostiene Pemex con sus proveedores, dio paso a un negocio paralelo que opera en la clandestinidad: la intervención de "coyotes" para obtener el pago mediante sobornos a empleados de la petrolera.

En un café cerca del malecón de Ciudad del Carmen, Campeche, el gerente de una compañía naviera muestra una lista de 26 empresas a las que Pemex les debe dinero. La captura de pantalla iba seguida de un mensaje de WhatsApp: "Les puedo ayudar a que les paguen, por si conoces alguna y tenga interés".

Pemex es la petrolera más endeudada del mundo.

A finales de marzo debía a sus contratistas casi 15 mil millones de dólares y los proveedores afirman que tarda hasta seis meses en cubrir las facturas, revela un reportaje de Bloomberg.

El retraso ha generado una industria de intermediarios a cambio de un 6 por ciento del valor de la factura, pero que en algunos casos alcanza 8 o hasta 12 por ciento, según fuentes que pidieron el anonimato.

En 2021, el director de Pemex, Octavio Romero, confirmó la existencia de "coyotes" en un discurso, aunque una docena de entrevistados asegura que el problema ha crecido y afirma tener la experiencia de primera mano.

Ni el portavoz de Pemex, ni el de la oficina del Fiscal federal ni el del Presidente Andrés Manuel López Obrador respondieron a una solicitud de Bloomberg de comentarios sobre los "coyotes" en Pemex.

Romero se comprometió en 2021 a erradicar esa práctica al hacer público un listado con los adeudos a proveedores. También dijo que se desarrollaban estrategias para agilizar los pagos.

La aparente expansión de un mercado negro vinculado con las facturas de Pemex subraya cómo su abultada deuda, la más alta del sector con 107 mil 400 millones de dólares, afecta a toda la economía mexicana. A medida que la producción de petróleo de la empresa ha caído a menos de la mitad de lo que se tenía hace dos décadas, también lo han hecho sus contribuciones a las arcas del Gobierno.

La aparición de los "coyotes" pone de manifiesto que la situación de la empresa ha empeorado, según Wilbur Matthews, fundador de Vaquero Global Investment, una gestora de inversiones con sede en Texas.

No sólo pequeños proveedores sienten los efectos de los retrasos. SLB, uno de los principales contratistas internacionales de obras en alta mar, declaró en abril que tenía mil 200 millones de dólares pendientes de cobro relacionados con México, mientras que su competidor Halliburton afirmó en otra declaración que su "cliente principal" en México, al cual no identificó, representaba 11 por ciento de las facturas no pagadas al 31 de marzo, más que cualquier otro país o cliente.