Supera deuda a obra pública

En tanto, los recursos que se canalizaron a la inversión física sumaron 62 mil 101 millones de pesos.

"Es una mala noticia; se entiende que el costo de la deuda se eleve porque aumentan las tasas de referencia (como medida para frenar la inflación), pero es algo que preocupa.

"Es una mala noticia; se entiende que el costo de la deuda se eleve porque aumentan las tasas de referencia (como medida para frenar la inflación), pero es algo que preocupa"

"Si los gastos por servicio de la deuda crecen, pero no los ingresos del Gobierno ni la inversión, quiere decir que no estás incrementando la riqueza, pues la inversión genera crecimiento económico", manifestó Enrique Díaz Infante, director de Estudios del Sector Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Asimismo, el especialista resaltó que un mayor costo de la deuda reduce el espacio fiscal para invertir en otros rubros que permitan tener crecimiento económico.

PREOCUPA TENDENCIA

"Me preocupa que esta tendencia pueda anunciarnos un cierre de sexenio muy comprometido, donde se perfilen escenarios donde el Gobierno tenga menos espacio de maniobra porque no puede crecer, no puede dar mayores empleos y quiere mantener el gasto asistencial a la par que pagar más deuda", comentó en entrevista.

Díaz Infante sostuvo que a esto hay añadir que no esta probado que las obras a las que se destina la mayor parte de recursos (Tren Maya y refinería de Dos Bocas) generen crecimiento, y buena parte es porque el Ejército participa en su construcción y no hay claridad sobre si subcontrató a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).