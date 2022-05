Corrige BBVA los depósitos erróneos

"Reiteramos nuestras disculpas por las confusiones que hayamos causado con los saldos de las cuentas de algunos de nuestros clientes", añadió en su comunicado.

Sin embargo, los clientes de BBVA México denunciaron mayores afectaciones por los problemas que el banco atribuyó ayer a un error humano.

"No estoy de acuerdo. A mí sí me hicieron los cargos y se reflejaron en mi cuenta y tuve que pagarlos nuevamente hoy porque si no no puedo usar mi cuenta", señaló un usuario en Twitter.

"¿Y que pasa con las cuentas que amanecimos en negativos y no recibimos ningún depósito ayer equivocado?