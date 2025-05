Banxico recorta expectativas de crecimiento en México

El Banco de México (Banxico) recortó su pronóstico de crecimiento económico para el País para este año de 0.6 a 0.1 por ciento.

En la presentación del Informe Trimestral enero-marzo 2025 del instituto central, Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora de Banxico, consideró que la revisión refleja la debilidad que ha mostrado la economía por varios trimestres y que se alargó al primero de 2025, así como por el impacto por las medidas arancelarias de Estados Unidos.

"Estamos anticipando que la imposición generalizada de aranceles por parte de Estados Unidos debilita la economía de ese país y que esto a su vez implique una menor demanda por nuestras exportaciones", indicó.

Aunque se prevé un crecimiento económico casi nulo para este año, el País no entrará en recesión, sino que habrá un periodo de estancamiento y contracciones moderadas, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

"Estamos previendo un periodo de atonía para la actividad económica, pero no una recesión", aseguró Victoria Rodríguez Ceja.

Gabriel Cuadra, subgobernador de Banxico, consideró que con este pronóstico se prevé una economía en estancamiento con una posible contracción aunque moderada.

"La economía en México, después de mostrar resiliencia en 2023, en 2024 tuvo una desaceleración y ahora en 2025 estimamos una variación cercana a cero, una economía estancada, con un balance de riesgos sesgado a la baja en donde pues un posible resultado podría ser una contracción moderada de la actividad económica.

"Uno de los factores más importantes detrás de nuestra revisión del pronóstico fue la consideración de que en EU ya se anticipa un debilitamiento económico, ante la política comercial que se está implementando", indicó Cuadra.

Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, añadió que pese a que México ya presenta trimestres consecutivos de desaceleración, no está cerca de una recesión económica.

"La definición de la recesión no es simplemente su durabilidad, faltan las características de profundidad y de difusión y ambos todavía no quedan tan claros de que se están cumpliendo. Yo diría incluso que no estamos necesariamente cerca de una recesión".

Analistas de Valmex Casa de Bolsa expusieron en un reporte que su estimación de crecimiento para este año es más profundo que el de Banxico, con una caída de 0.3 por ciento.

Por otra parte, Rodríguez Ceja dijo que el impuesto de 3.5 por ciento a las remesas que pretende imponer Estados Unidos fomentaría el uso de vías no reguladas para los envíos.

"Un impuesto en el envío de remesas haría más costosos los canales formales, podría fomentar la búsqueda de canales no regulados y esto representaría, en caso de darse, un retroceso respecto a los avances que se han logrado.

"Los envíos se dan por canales seguros, de bajo costo", dijo.

Rodríguez Ceja expuso que ante el panorama inflacionario, Banxico podría reducir en 50 puntos base la tasa de referencia en cada una de las reuniones de política monetaria que se tienen programadas para lo que resta del año.