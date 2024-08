Avon se declara en bancarrota en Estados Unidos

La empresa cosmética Avon ha decidido declararse en quiebra en Estados Unidos como una estrategia para manejar su creciente deuda y hacer frente a las responsabilidades legales derivadas de varias demandas.

Estas demandas alegan que algunos de sus productos a base de talco estaban contaminados con sustancias que podrían causar cáncer, lo que ha incrementado las presiones legales sobre la compañía.

Avon explicó esta medida en un comunicado oficial, donde destacó que la reestructuración financiera es necesaria para continuar operando y cumplir con sus obligaciones.

Algunos usuarios no soportaron la noticia y lo expresaron de diferentes maneras.

Otros más consideran que distintas personas perdieron su trabajo.

En tanto, para otros internautas se acabará el chisme.

Aunado a ello, un sector del público ya no podrá usar cuadernos de la marca.





¿Qué pasará con Avon en México?

Natura &Co. aclaró que las operaciones de Avon en otros países no se verán involucradas en el proceso de declararse en quiebra; por lo que esta acción no afectará las operaciones que tiene en otros países, entre ellos México y que tampoco implicará el cierre de sus negocios.