Ante inflación alta, descartan que baje tasa de referencia de Banxico

De acuerdo con la firma, la inflación se mantiene alta, además de que el indicador subyacente no muestra una tendencia a la baja, en un entorno donde el mercado laboral está ajustado y las expectativas de inflación no están en la meta para el banco central.

"Todo ello sigue apuntando a tasas más altas, aunque con incertidumbre dados los largos y variables rezagos de la política monetaria. Además, Banco de México no puede arriesgarse a que el peso se debilite y el peso parece vulnerable a pesar del reciente desempeño superior de los últimos meses. Seguimos esperando que Banxico se mueva uno a uno con la Reserva Federal y no esperamos recortes en 2023", dijo Bank of America.