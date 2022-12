Las universidades mexicanas más sustentables, según ranking

Por sexto año consecutivo, la UANL encabeza la representación nacional. En parámetros globales, ascendió del puesto 18, tres más comparada con la edición anterior.

El segundo lugar en México lo ostenta la BUAP, institución que ocupa el lugar 58 en términos internacionales, mientras que la UNAM se posiciona en el tercer puesto nacional y el 70 global.

La representación mexicana se complementa con la presencia de 25 centros educativos más: la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad Panamericana (UP), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Iberoamericana Torreón y la Universidad de Sonora (Unison), quienes se hallan en los sitios 88, 117, 118, 145, 194, 200 y 216 del mundo, respectivamente.

Les siguen en orden descendiente el Tecnológico de Monterrey en el puesto 232, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETYS Universidad en el 277, la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el 364, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMex) el 414 y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en el 457.

Así como las universidades autónomas de San Luis Potosí (UASLP) en el 569, de Querétaro (UAQ) en el 589, del Estado de Hidalgo (UAEH) en el 608, la Universidad Iberoamericana León en el 620, las universidades autónomas de Coahuila (UAdeC) en el 703, de Tamaulipas (UAT) en el 722 y la Universidad Popular de la Chontalpa en el 750.

El listado finaliza con la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en el 849, la Universidad Tecnológica de México (Unitec) Campus Atizapán en el 864, la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Tlalpan en el 868, la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) en el 1010 y el Tecnológico Nacional de México (TECNM) Campus Hermosillo en el 1043.

En términos generales, la clasificación es liderada por la Wageningen University & Research, en Países Bajos. Le siguen en orden descendiente la Nottingham Trent University y la University of Nottingham, ambas en Reino Unido; la University of Groningen, también en Países Bajos, y la University of California, Davis, en Estados Unidos.