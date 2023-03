Trabajadora se viraliza por disfrutar concierto de Taylor Swift

Hasta el momento, el video cuenta con 11.7 millones de reproducciones, más de 2.8 millones de "likes" y con varios comentarios por parte de usuarios alabando la actitud de la mujer:

"La quiero mucho, señora que baila y canta 'Blank Space'"; "Qué se necesita para trabajar de guardia de seguridad en un concierto de Taylor Swift?"; "Ella sí sabe disfrutar del espectáculo ¡Leyenda!"; "No sabía que me iba a despertar y ser la fan número uno de una mujer llamada Pocket, pero aquí estamos", fueron algunos de los mensajes.

Taylor Swift regresó a los escenarios en una anhelada gira para sus más fieles seguidores. En la primera velada los sorprendió con más de tres horas y un repertorio que fue un recorrido en sus diferentes etapas musicales. "Así que esta noche vamos a vivir una aventura, una era a la vez", expresó la ganadora del Grammy al inicio de su show, según narró la revista especializada The Roling Stone.

"Vamos a explorar los últimos diecisiete años de música que he tenido la suerte de hacer y que han tenido la amabilidad de cuidar", agregó. El espectáculo se dividió en distintas partes por cada uno de sus diez álbumes, que acompañó con vestuarios, ambiente y bailarines en escena.

El setlist estuvo conformado por temas como: "Lover", "Miss Americana", "Cruel Summer", "The Man", "You Need to Calm Down", "The Archer", "Cardigan", así como clásicos de sus primeros pasos en el country como "Fearless", "You Belong With Me", "Love Story", entre otras. Taylor Swift se presentará en Las Vegas en el Allegiant Stadium el próximo 24 de marzo. También pasará por Tampa, Houston, Atlanta, Nashville, Filadelfia, entre otros puntos del país durante su gira por Estados Unidos.