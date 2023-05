Regla de los 3 meses en una relación: TikTok lo explica

A través de un video la tiktoker comentó que la regla de los tres meses se refiere a la idea de que los primeros tres meses de una relación romántica son un período crítico en el que las parejas comienzan a conocerse mejor y deciden si quieren continuar comprometiéndose a largo plazo.

Durante los primeros meses de una relación, las parejas suelen estar en la llamada "luna de miel", donde todo es nuevo y emocionante.

Asimismo, en este tiempo, las parejas pueden estar más enamoradas y menos propensas a enfrentar los desafíos y conflictos que puedan surgir.

La regla de los tres meses sugiere que es después de este período que las parejas comienzan a enfrentar la realidad.

Hasta el momento, el video cuenta con 2.8 millones de reproducciones, más de 290 mil "likes" y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social:

"Perfecto 3 meses, pero ahora debo superar mi relación durará como 3 años", "Para estas cosas sencillamente no hay reglas; cada caso es diferente", "El enamoramiento dura 6 meses, así que no me sirve", son algunas reacciones de internautas.