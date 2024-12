Cómo Proteger tu Hogar de Insectos en Navidad

Por: El Universal

Diciembre 24, 2024 - 04:30 p.m.

Con la llegada de la Navidad, es común ver cómo muchas personas decoran sus hogares con plantas típicas de la temporada, como el acebo, la poinsettia (conocida como Nochebuena) o el muérdago, así como con adornos y luces que llenan de color y alegría el ambiente.

Estos elementos no solo aportan belleza, sino que también contribuyen a crear una atmósfera especial durante las fiestas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas de estas plantas y decoraciones pueden ser foco de infestaciones de plagas, como chinches, polillas y otros insectos que afectan la salud de los hogares.

Estas son las plantas navideñas que pueden atraer algunas plagas. Foto: El Universal

Las plantas navideñas, especialmente las que provienen de viveros o mercados, pueden traer consigo insectos que se encuentran en sus raíces, tallos o incluso en el sustrato en el que se encuentran. Este tipo de plagas suelen ser pequeñas y difíciles de detectar, pero pueden multiplicarse rápidamente, afectando tanto a las plantas como a otras áreas de la vivienda.

Entre las plagas más comunes se encuentran las chinches, que pueden causar molestias al picar la piel, y las polillas, que se alimentan de tejidos naturales y pueden dañar los adornos, textiles y muebles.

Estas son las plantas navideñas que pueden atraer las chinches, polillas y otras plagas

Acebo y muérdago: Aunque son tradicionales en la decoración navideña, estas plantas pueden atraer insectos como polillas y pequeños ácaros si no se mantienen frescas. Los acebos, en particular, tienen hojas de cera que pueden albergar pequeños insectos si se almacenan o manipulan de manera inadecuada.

Nochebuena: Las plantas de nochebuena, aunque hermosas, pueden atraer pulgones o cochinillas. Si las hojas tienen humedad o si se almacenan en condiciones inadecuadas, es más probable que se conviertan en un imán para las plagas.

Árbol de Navidad (Natural): Los árboles naturales, como los pinos y abetos, pueden ser una fuente de plagas, especialmente si no se han revisado bien antes de ser decorados. Escarabajos de los pinos, piojos de los árboles o incluso arañas pueden encontrarse en las ramas y troncos si no se hace una inspección adecuada antes de llevarlo a casa; por lo que es importante revisar el árbol antes de ingresarlo al hogar y, si es posible, dejarlo en un área aislada por un tiempo para verificar que no haya insectos.

Adornos de Tela o Fieltro: Las polillas son atraídas por materiales naturales, como lana, seda o fieltro. Si los adornos o textiles navideños están hechos de estos materiales y no se almacenan adecuadamente, podrían atraerlas. Las polillas suelen poner sus huevos en tejidos y las larvas pueden alimentarse de ellos, dañando la tela.