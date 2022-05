Pareja arma boda con temática nazi en Tlaxcala

Luego pasearon en la "carroza nupcial", que fue un Volkswagen adornado con la bandera nazi y la esvástica, además de fotos de Hitler en la guantera. El automóvil fue pintado como camuflaje de colores café y verde. La novia posó en el toldo, mientras el novio manejaba.

Tres de los amigos de Fernando acudieron vestidos como soldados del ejército nazi. Ellos pertenecen a un club privado que recrea hechos bélicos.

En entrevista con Milenio, Fernando, quien es funcionario público, dijo que si no hubieran encontrado misa ese día se hubieran casado hasta el siguiente año y recordó que, en esa misma fecha, pero de 2016, se casaron en el registro civil de Ecatepec, en donde viven.

En su boda por el civil, Josefina le puso una esvástica a su vestido blanco y Fernando se puso el mismo traje que usó para la boda por la iglesia.

Más de la sección - Un juguete para cada edad

Desde entonces y después de que alguien subió a internet la fotografía que les tomaron con el pastel, la pareja ha sido muy criticada por quienes están en desacuerdo con su afición al nazismo e incluso han recibido amenazas de muerte.

"Me han pegado, me han escupido y hasta me han aventado el carro cuando voy manejando mi vochito. La peor ha sido una vez que me apuntaron con una pistola y me gritaron nazi, pero lo bonito de amar un ideal es morir por él", señaló Fernando.

Pese a ello decidieron ponerles nombres alemanes a sus hijos. Uno se llama Reinhard, en honor al general Reinhard Heydrich, líder de la SS. Su hija se llama Hanna Gertrud por Hanna Reitsch, la piloto que, según el mito, rescató a Hitler del búnker donde estaba escondido y por Gertrud Scholtz-Klink, quien fue presidenta de la Liga Nacional de Mujeres Nacionalsocialistas.

"La vez que bauticé a mis dos hijos también vine uniformado y no me dijo nada el sacerdote", aseguró Fernando.

La versión que tiene Fernando sobre Adolfo Hitler es que era vegetariano, sacó a su país de la pobreza extrema y le devolvió a su pueblo los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial.

"Su gente lo amó. Nos han hecho creer que Hitler era un racista, pero se acercó a saludar a Jesse Owens en las Olimpiadas de 1936", contó.

Para Fernando, la palabra nazi es un invento de Hollywood para hacerlo peyorativo.

"A mí, la nacionalsocialista, desde que tengo 16 años, o sea, desde hace 22 años, me ha ayudado a tener disciplina: no bebo, no fumo, no tengo tatuajes, no daño a terceros. Incluso, en nuestro club no andamos reclutando gente.

Respecto a los campos de concentración, Fernando dijo que Estados Unidos y Rusia tenían los propios, pero sólo se sabe de los alemanes porque la historia la inventan los ganadores.

La visión de Josefina se la contó su marido: "Yo no sabía mucho de la historia, pero me la contó mi esposo y lo apoyo porque tengo a un marido responsable", señaló y aseguró que su familia no los juzga.