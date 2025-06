Día del Padre 2025: ¿Por qué se celebra este 15 de junio?

Para varias culturas y civilizaciones conmemorar a la figura paterna se ha convertido en una tradición, aunque su celebración no cuenta con una fecha en particular. Y aunque no se tenga un día especifico en el calendario, México festeja el Día del Padre cada tercer domingo de junio.

¿Por qué se celebra este 15 de junio el Día del Padre?

De acuerdo con National Geographic, esta costumbre tiene su origen en Estados Unidos, cuando en 1908 una mujer llamada Grace Golden Clayton, hija de un ministro, quiso solidarizarse con las víctimas de un accidente minero, ocurrido en Fairmont en el estado de Virginia.

Dicho accidente causó la muerte de cientos de trabajadores, entre ellos padres de familia. Por esto, Clayton propuso establecer el 5 de julio para hacer homenaje a todos los padres del país, aunque esta idea no llegó a concretarse.

Así mismo, un año después, en Washington, una mujer llamada Sonora Smart Dodd propuso nuevamente dedicar el 19 de junio a los padres, debido a la gran admiración que le tenía a su progenitor, quien cuido de ella y sus cinco hermanos solo.

No obstante, es hasta 1972 cuando Richard Nixon aprobó una ley en el Congreso que convirtió el Día del Padre en un día festivo oficial. Tiempo después, otros países adoptaron la fecha norteamericana por motivos comerciales.

Sin embargo, en cada región del mundo se tiene una fecha distinta para festejar a los padres. En país como Líbano, Egipto y Jordania se celebra el primer día de verano; mientras que en Estonia, Suecia, Finlandia y Noruega se conmemora el segundo domingo de noviembre.

Por otro lado, en países del sur de Europa como España, Italia y Portugal o Marruecos, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, esto se debe a que coincide con el Día de San José: padre de Jesucristo.