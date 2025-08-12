Este 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Elefante y se conmemora a uno de los mamíferos más grandes del mundo.

Este animal se caracteriza por su gran tamaño, su color gris y una gran trompa que utiliza para múltiples cosas como respirar, beber, oler y manipular objetos.

Algunos datos curiosos sobre los Elefantes

De acuerdo con el Museo Universum estos son algunos datos curiosos sobre estos deslumbrantes animales: