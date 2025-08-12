Noticias

Se celebra el Día Mundial del Elefante

Desde su trompa hasta su memoria, conoce más sobre estos increíbles animales
  • Por: El Universal
  • 12 / Agosto / 2025 - 03:25 p.m.
  • COMPARTIR
Se celebra el Día Mundial del Elefante

Este 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Elefante y se conmemora a uno de los mamíferos más grandes del mundo.

Este animal se caracteriza por su gran tamaño, su color gris y una gran trompa que utiliza para múltiples cosas como respirar, beber, oler y manipular objetos.

Algunos datos curiosos sobre los Elefantes

De acuerdo con el Museo Universum estos son algunos datos curiosos sobre estos deslumbrantes animales:

  • Son originarios de África y Asia.
  • Las orejas les sirven como termostato ayudando a soportar altas temperaturas.
  • La trompa del elefante cuenta con 40 mil músculos.
  • Sus colmillos los utilizan para levantar y mover objetos, recolectar alimento y remover la corteza de los árboles, incluso cavar agujeros y encontrar agua bajo la tierra.
  • Alrededor del mundo tiene un importante significado cultural y simbólico.
  • Tanto los elefantes asiáticos como los africanos tienen diferentes distinciones entre ellos como: orejas, tamaño de colmillos, entre otros.
  • Los elefantes son diestros o zurdos al uso de sus colmillos.
  • Como ya se había mencionado antes tienen el periodo de gestación más largo que cualquier otro mamífero: 22 meses.
  • Tienen una excelente memoria.
  • Al nacer las crías suelen llegar a pesar más de 100 kilos.

EL MAÑANA RECOMIENDA