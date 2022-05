Mamá paga aumento de busto a su hija para subir audiencia en OnlyFans

De acuerdo con la modelo, en 2017 se unió a la plataforma de OnlyFans, espacio en el que comenzó a impulsar su carrera. Sin embargo, tras sufrir pancreatitis, la mujer sufrió una pérdida de peso que redujo la talla de su busto de 32D a 32B.

Esto la llevó a perder su confianza y su contenido en OnlyFans comenzó a tambalearse.

"Cuando me enfermé y perdí peso fue como si una gran parte de mi personalidad desapareciera. La mayoría de los chicos miran mi contenido porque les encantan mis pechos, por lo que hacer contenido sin ellos se sintió vergonzoso", contó la modelo.

Poco a poco la depresión comenzó a consumirla y empezó a perder dinero ya que gastó todos sus ahorros para poder comer. "Comí la mayor parte de mis ahorros durante este tiempo y me sentí deprimida, ya que no me sentía como yo misma sin mis senos", agregó Sunshine.

Después de ocho meses, Samantha, la madre de Sofía Sushine decidió intervenir y pagar la operación de busto de su hija.

Es así que la mujer pagó 8 mil 352 euros, un equivalente de alrededor de 177 mil pesos mexicanos. Con el aumento de busto, Sofía cambió a talla 36 E, lo cual provocó que su audiencia en OnlyFans volviera a poner su atención en ella, además de incrementar sus ganancias mensuales a los 40 mil 340 euros.

Ahora, "finalmente se siente como ella misma" de nuevo, y dice que lloró "lágrimas de alegría" después de recibir sus implantes.

En una entrevista para el diario The Sun, Sofía Sunshine señaló que su madre siempre ha apoyado su carrera como modelo en la plataforma de Sofía Sunshine toktoky quería verla feliz, por ello decidió pagar su aumento de busto.

"[Mamá] eligió pagar mi operación de senos porque me ama y quería verme feliz nuevamente. Ella está orgullosa de lo que hago para ganarme la vida. A mis fans les encanta todo el apoyo que recibo de mi madre y el vínculo que nos une a las dos", señaló la modelo.

Asimismo, señaló al diario que su mamá funge como su asistente personal y está satisfecha con su decisión de haberle pagado los implantes a su hija, de igual forma su madre dio a conocer que todo lo que quiere para su hija es salud y felicidad.

"No me importa que sea una trabajadora sexual. Amo a mi hija y lo único que quiero para ella en este mundo es salud y felicidad. Estoy feliz de que los implantes le devuelvan la confianza y le den la oportunidad de obtener más ingresos", señaló Samantha.

En su cuenta de TikTok @xsofiasunshine, ha compartido videos con su madre en donde se puede apreciar como la mujer de 63 años acepta el trabajo de su hija sin ningún problema.

Actualmente, la tiktoker cuenta con más de 63 mil seguidores en dicha plataforma además de 241.2 mil "Me gusta".