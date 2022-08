¿Sabías que tenemos más parecido con los gatos que con los perros ?

¿Sabías que tenemos más parecido con ellos que con los perros ?

Hoy en El Mañana vamos a recordar algunos puntos que es posible que no conozcas

1. Antes que los perros...

Los gatos aparecieron en la Tierra antes que los perros y que muchos animales que han llegado a ser domésticos, pero han sido uno de los últimos en ser domesticados. Si tienes uno, seguramente sabrás porqué.

2. Adorados por los egipcios

En el Antiguo Egipto los gatos eran adorados y el rapto o la venta de estos animales podía ser penado con la muerte, pues su labor como cazadores de ratas era muy valorado. Los asociaban con la protección, y consideraban que eran una encarnación de la diosa Bastet, que representaba el amor, la fecundidad, la belleza y la protección.

3. Así se comunican con nosotros

Un gato adulto únicamente maúlla para comunicarse con los seres humanos. Si tu gato maulle, significa que intenta decirte algo. Entre ellos se comunican a través del aroma, el lenguaje corporal, su expresión facial y el tacto. El sonido "miau" es un mensaje dirigido a los humanos, de acuerdo con varios estudios especializados. Estos animales han aprendido que no pueden comunicarse con nosotros de la misma manera que lo hacen con otros de su misma especie por lo que lo hacen para poder "hablar" con sus dueños . Los científicos creen que han refinado este lenguaje para conversar con hombres y mujeres

4. No degustan lo dulce

Los gatos no tienen papilas gustativas para lo dulce. Los receptores gustativos del gato responden a los aminoácidos pero no a los glúcidos ni a los edulcorantes. O sea, no responden al dulce. Los aminoácidos más frecuentes son los que forman parte de las proteínas, presentes en la carne y en algunos vegetales.

5. No les gusta perder agilidad con el pelo mojado

Aunque no a todos los gatos les desagrada mojarse, a la mayoría sí. Existen varias teorías acerca de eso. Una es que la sensación de estar mojado sea simplemente desagradable. De acuerdo con naturesvariety.com El pelo del gato actúa como un aislante para mantener el calor del cuerpo, pero al estar mojado pierde su función y el gato se enfría. Además, el pelo mojado aumenta su peso y puede dificultar los movimientos del gato. Este último aspecto, para un animal que ha sufrido pocos cambios en el proceso de domesticación y que por lo tanto retiene gran parte del instinto de sus ancestros, puede ser un problema ya que lo hace más vulnerable al limitar su agilidad y posibilidad de reaccionar rápidamente a los posibles peligros de su ambiente.