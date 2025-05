Trump se une al "lado oscuro de la Fuerza"

Cada 4 de mayo, fanáticos celebran el Día de Star Wars. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha sido la excepción. Sin embargo, decidió unirse al "lado oscuro de la fuerza".

La Casa Blanca subió en X una imagen, generada con Inteligencia Artificial, que muestra a Trump como un Sith.

Los Sith son los principales antagonistas de los Jedi en el universo de Star Wars. Trump lleva el clásico sable de luz rojo y su vestimenta negra. En el fondo, un águila republicana y la bandera de Estados Unidos.

A diferencia de los Jedi, que buscan la paz y el equilibrio, los Sith buscan dominar a través de la fuerza y el miedo.

"Feliz May the Fourth a todos", dice el mensaje publicado por la Casa Blanca, en un juego de palabras que hace homenaje a la clásica "May The Force be With You" (Que la fuerza te acompañe), quizá la frase más popular de la saga.

El mensaje de la Casa Blanca continúa así: "Feliz May the Fourth a todos, incluyendo a los Lunáticos de la Izquierda Radical, que están luchando tan duro para traer de vuelta a nuestra Galaxia a Señores Sith, Asesinos, Señores de la Droga, Prisioneros Peligrosos, y conocidos Miembros de la Pandilla MS-13. No son la Rebelión, son el Imperio".

Se dice que la tradición de celebrar el día de Star Wars comenzó en 1979, cuando el Partido Conservador británico envió una nota de felicitación a Margaret Thatcher, quien acababa de ser investida como primera ministra del Reino Unido.

La carta decía: "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations". Desde entonces, el 4 de mayo se ha convertido en la fecha en la que fanáticos de Star Wars en todo el mundo se reúnen, se disfrazan de sus personajes favoritos, participan en eventos o simplemente disfrutan maratones de las películas de la Guerra de las Galaxias.