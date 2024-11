El Buen Fin 2024: Tips y recomendaciones para evitar fraudes

El Buen Fin se acerca y ofrecerá a las familias mexicanas cientos de descuentos, así como la oportunidad de acceder a los mejores precios o facilidades de pago, estas promociones estarán disponibles del 15 al 18 de noviembre del 2024.

Sin embargo, durante esta temporada de ofertas existe la posibilidad de ser víctima de un fraude debido a que los ciberdelincuentes aprovechan los pagos con tarjeta e inclusive se pueden hacer pasar por una tienda o banco para robar la información o dinero de los usuarios.

Por esta situación es importante mantenerse atento a los consejos de ciberseguridad y prevención de fraudes, por ello EL UNIVERSAL te da una serie de tips y recomendaciones para evitar este tipo de estafas.

De acuerdo con la página oficial de El Buen Fin, para proteger tu información o ingresos en caso de realizar tus pagos en medios digitales o pagos en línea, debes tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Bloquea tarjetas de débito o crédito cuando no las utilizas en tu aplicación bancaria

Parametriza tus operaciones en tu Banca Electrónica

No proporciones información o compartas a terceros, ni en redes sociales sobre claves, contraseñas o datos bancarios

Asegúrate que tus datos bancarios cuenten con bloqueo de acceso

Cambia con frecuencia tu contraseña de acceso y procura que sean diferentes en cada aplicación.

Utiliza tarjetas digitales con código de seguridad dinámico

Utiliza solo páginas seguras

Habilita la autentificación de dos pasos

No instales aplicaciones que terceros no autorizados recomiendan a consecuencia de un cargo no reconocido

Actualiza el sistema operativo de tu dispositivo, navegador y la aplicación de la tienda

Realiza respaldos periódicos de tu información

No utilices datos bancarios, cierra sesión, borra caché y contraseñas en computadoras públicas o compartidas

Si el correo o mensaje tiene errores ortográficos y gramaticales, duda de su veracidad, ya que podría ser un fraude

Mantente alerta ante requerimientos urgentes, de preferencia no los respondas

Verifica el remitente del correo electrónico o SMS, si no lo conoces no lo abras

Buen Fin 2024: Así puedes hacer compras seguras vía online

La página oficial de El Buen Fin, a través de la asociación de internet, también da los siguientes tips de ciberseguridad que te ayudarán para hacer compras seguras:

Comprueba la dirección de enlace de internet antes de abrirlo

Verifica en la URL que aparezca HTTPS o un candado cerrado antes de enviar información

No descargar archivos adjuntos, ni hagas clic en enlaces de los que no estás seguro de su origen

Si tienes dudas, habla directamente a tu Banco para confirmar promociones, alertas, cargos, etc

Realiza tus compras seguras es en tiendas oficiales y verificadas en línea

Compra en páginas reconocidas y con buena reputación

Verifica que existan redes sociales, dirección física o alguna forma de contacto

Si una oferta es demasiado buena para ser verdad, seguramente es fraude

Revista los datos de entrega y forma de pago

Busca el nombre del sitio en redes para ver experiencias de otros usuarios

Usa métodos de pago seguro como PayPal o Mercado Pago