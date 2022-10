Sobreviviente de cáncer de útero demanda a L'Oréal en EU

"Jenny Mitchell comenzó a usar estos productos peligrosos alrededor del año 2000 y continuó hasta 2022. En agosto de 2018, a la señora Mitchell, que no tiene antecedentes familiares de cáncer de útero ni de otro tipo, se le diagnosticó cáncer de útero y se sometió a una histerectomía completa. La señora Mitchell asistió a citas médicas obligatorias cada tres meses durante dos años y ahora tiene citas cada seis meses", se lee en la página del letrado.

"Sin duda, el trágico caso de la señora Mitchell es uno de muchos donde las corporaciones han engañado agresivamente a mujeres negras para aumentar sus ganancias", dijo Crump, reconocido por defender a muchas familias negras en casos de brutalidad policial.

En la página del abogado se recordó el estudio "publicado esta semana en el Journal of the National Cancer Institute", en el que se mencionó que "las usuarias frecuentes de productos químicos para alisar el cabello, definidos en el estudio como más de cuatro usos al año, tenían más del doble de probabilidades de desarrollar cáncer de útero que aquellas que no usé esos productos. El estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud".

"Las mujeres negras han sido durante mucho tiempo víctimas de productos peligrosos comercializados específicamente para ellas", dijo Crump. "El cabello negro ha sido y siempre será hermoso, pero a las mujeres negras se les ha dicho que deben usar estos productos para cumplir con los estándares de la sociedad. Probablemente descubriremos que el trágico caso de la señora Mitchell es uno de los innumerables casos en los que las empresas engañaron agresivamente a las mujeres negras para aumentar sus ganancias".

"El hecho de que estas empresas apunten a las mujeres negras y latinas por su propio motivo de lucro y sin tener en cuenta los graves riesgos para la salud que causan estos productos para alisar el cabello es un grave error que debe corregirse", dijo Debrosse Zimmermann. "Hemos iniciado este importante litigio para buscar y obtener justicia para esas mujeres y sus familias".