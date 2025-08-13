Kipling lanza colección Powerpuff Girls para niñas empoderadas

El discurso de la marca de accesorios va mas alla del objetivo comercial, dijeron representantes en pasada presentacion de un grupo de bolsas, estuches y enseres planeados para organizar el regreso a clases.

Colaborar con el mundo infantil presentandoles personajes de facil identificacion y sobre todo que estos objetos sean portadores de un mensaje positivo que eleve la autoestima de niños, niñas y grandes es uno de los propositos de la compañia originaria de Belgica.

La marca que vende 23 bolsas cada minuto en algun lugar del mundo considera que divertirse y salir a la busqueda de aventuras, llevandose la vida a la ligera, alude en un doble sentido a los materiales que utiliza para la elaboracion de mochilas y maletas que no pesan nada!

Es el nylon iso o corrugado de muy poco peso y textura repelente al agua el material ideal para elaborar contenedores que vienen sellados con la participacion de un mico de peluche que a su vez lleva el nombre de cada uno de los 250 empleados que integran su compañia.

Esta tarea se da a manera de homenaje agradecido a su trabajo, explicaron los voceros de la marca que nacio en los años 80 con el lanzamiento de maletas que le dan la vuelta al mundo.

En la nueva coleccion de Kipling, llamada The Powerpuff Girls, tres niñas de ojos expresivos, Bellota, Mojo y Burbuja toman la escena bordadas sobre fondo negro en m?ltiples colores.

Las niñas super poderosas tienen la mision de defender su Ciudad plagada de multiples edificios, bancos, escuelas, museos.... a la par de gente que no necesariamente se porta muy bien.

Las niñas empoderadas ejercen algo que llevan en comun, °Son hermanas!, por tanto se ayudan y complementan, convirtiendose en defensoras de su ciudadTownsville/Saltadilla, ciudad cosmopolita, la mas bella para ellas...