10 cosas que debes saber sobre los vapeadores

1. Los sistemas de vapeo son dispositivos que funcionan con baterías y son utilizados con sustancias denominadas e-líquidos, que generalmente contienen nicotina y la mayoría emplean saborizantes, que se calientan degradando térmicamente la sustancia y generando un aerosol, en lugar del humo de los cigarros convencionales.

La forma de estos productos en muchos casos asemeja a un cigarro tradicional, otros tienen aspecto de bolígrafo, linterna pequeña, incluso algunos parecen unidad de almacenamiento (USB) y hay hasta personalizables al gusto del usuario.

2. La Secretaría de Salud sostiene que el aerosol que emana de estos dispositivos contiene sustancias tóxicas con efectos negativos en la salud (glicoles, aldehídos, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, nitrosaminas específicas del tabaco y metales como el níquel y plomo).

3. Las autoridades sanitarias en México señalan tres principales tipos de daños a la salud asociados con estos productos:

Daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, causando padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y cáncer.

Daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, los cuales pueden causar arterioesclerosis e infartos al corazón.

Daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel reproductivo, como disfunción eréctil.

4. La Cofepris sostiene que perpetúan la adicción a la nicotina y, al mismo tiempo, desincentiva el abandono del consumo de tabaco.

5. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las cápsulas intercambiables que algunos de los vapeadores emplean, y que son populares entre jóvenes e incluso en menores de edad, contienen una concentración de nicotina equivalente a la de un paquete de cigarros convencionales.

Según los Laboratorios JUUL, todas sus cápsulas contienen saborizantes 0.7 ml de e-líquido con 5 por ciento de nicotina en peso que, señalan, es la cantidad equivalente de nicotina en un paquete de cigarrillos.

6. La Ensanut 2018 reportó un millón 23 mil usuarios adultos (20 años o más) de vapeo en México. Además, registró a 335 mil 100 usuarios de entre 10 y 19 años de edad.

7. La falta de regulación en México ha provocado que máquinas expendedoras de vaporizadores se instalen en plazas comerciales y calles de la Ciudad de México sin restricciones, acercando el producto a menores de edad, denunciaron organizaciones como México y el Mundo Vapeando.

Señalaron que la disposición emitida por el Gobierno mexicano contra los vaporizadores legales detonará el mercado negro, con el riesgo de que consumidores vapeen sustancias nocivas

8. Este 31 de mayo, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores en México.

ASÍ LO DIJO

"Pregunté, vale 300 pesos, lo consumen en una semana, son mil 200 pesos al mes. Pero fíjense el color, el diseño, e independientemente del decreto que vamos a firmar para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa. Porque estoy seguro, me dejó de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres, padres, no saben el daño que ocasiona, es un asunto de información, da hasta cierto prestigio, y se piensa que no son dañinos".

AMLO

9. A finales de abril, la Cámara de Diputados aprobó la minuta que prohíbe la importación y exportación de cigarros electrónicos, vapeadores y sistemas alternativos de consumo de nicotina.

Con 261 votos a favor, 211 en contra y dos abstenciones, el Pleno avaló sin cambios las modificaciones aprobadas por el Senado a dos fracciones arancelarias del decreto que expide la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

La primera para prohibir estos dispositivos, por considerar que tienen efectos nocivos para la salud de la población, mientras que la segunda establece la prohibición de los cartuchos de tabaco o tabaco reconstituido, los cuales son utilizados en los sistemas alternativos de consumo de nicotina. El decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación.

10. TABLA

Las regulaciones del vapeo en el mundo:

Unión Europea

Sistemas de vapeo no pueden superar los 20mg/ml de nicotina

Prohíbe la venta de líquidos con acetato de vitamina E.

Finlandia prohíbe líquidos con aromas concretos;

Hungría prohíbe cualquier líquido con aroma.

Empresas de vapeo tienen prohibido: dirigirse a los adolescentes, mostrar a personajes reales o ficticios que atraigan a los jóvenes, y presentar usuarios de cigarrillos electrónicos que parezcan menores de 25 años.

En países como Noruega, Finlandia y Suecia, los cigarrillos electrónicos están regulados como medicamentos.

Estados Unidos

Hasta 59 mg/ml de nicotina permitidos en los sistemas de vapeo.

Prohíbe la venta de cartuchos con sabores, salvo los de aroma a tabaco y mentolados.

Estados como California y Nueva York prohíben por completo su comercialización.