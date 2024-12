El impacto de la IA-nsiedad en estudiantes universitarios

Por: Agencia Reforma

Diciembre 25, 2024 - 01:00 p.m.

La "IA-nsiedad", término popularizado por agencias de marketing a principios del 2023, hace referencia a los sentimientos de inquietud causados por los efectos de la inteligencia artificial (IA) en la creatividad e inventiva humana, de acuerdo con Sanae Okamoto, investigadora de Ciencias del Comportamiento y Psicología de la Universidad de las Naciones Unidas.

"Si te sientes preocupado por cómo la IA podría afectar tu carrera, tu privacidad o tu seguridad en los años venideros podrías estar experimentando 'IA-nsiedad'", apunta en una publicación en The Conversation.

Los trastornos de ansiedad suelen estar relacionados con dificultad para afrontar la ambigüedad e incertidumbre, agrega.

Algunos estudiantes de posgrado del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) han expresado ese tipo de malestar tras emplear chatbots de IA generativa, comparte Edmundo Gutiérrez, director general del centro público de investigación.

Psicólogos de la institución preguntaron a 45 alumnos de maestría y doctorado cuáles eran sus preocupaciones emocionales. Una respuesta recurrente fue que sentían incertidumbre acerca de su futuro. Al ahondar más, detectaron que se debía, en parte, al uso de ChatGPT.

"¿De dónde viene esa incertidumbre? De que no me siento seguro de tener las capacidades o la formación académica suficiente para afrontar una maestría o doctorado, entonces recurro a herramientas (...) como ChatGPT y muchas otras más, pero me doy cuenta que esas herramientas, si bien pueden parecer una solución, en buena parte me están dando respuestas erróneas, no me ayudan en mi proceso de educación como científico y, por lo tanto, me siento mal", ejemplifica Gutiérrez.

Los estudiantes del INAOE no son los únicos inquietos al respecto. El 52 por ciento de los participantes en una encuesta de Cengage Group a mil graduados en Estados Unidos respondió que la competencia de la IA los hace cuestionarse qué tan preparados están para el mercado laboral.

Además, el 46 por ciento dijo sentirse amenazado porque la IA podría reemplazarlos en su trabajo, se lee en el Graduate Employability Report de la empresa de tecnología educativa.

Otra consecuencia de usar estas herramientas es la pérdida de contacto directo con compañeros y profesores, reportó el estudiantado del INAOE.

Una investigación publicada en 2023 por la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) obtuvo resultados que concuerdan con lo percibido por los estudiantes: tras realizar experimentos con trabajadores en Estados Unidos, Indonesia, Malasia y Taiwán, los investigadores concluyeron que quienes interactúan frecuentemente con sistemas de IA tienen más probabilidad de experimentar soledad, lo que conduce a problemas de insomnio.

"(Los estudiantes) empiezan a tener un poco de preocupación e incertidumbre de cómo se van a relacionar con su entorno más adelante, cuando terminen como profesionales. Al mismo tiempo, sienten que están perdiendo esa capacidad de socialización y que no están adquiriendo conocimiento porque ellos genuinamente lo hubieran alcanzado, sino porque una herramienta los ayudó", profundiza Gutiérrez.

¿Cómo afrontarla?

A decir de Okamoto, este tipo de sentimientos no son nuevos: a la par de los avances tecnológicos de la década de 1980, surgieron preocupaciones similares con sus respectivos términos, entre los cuales estaban "computadorfobia" y "tecnoestrés".

"La 'IA-nsiedad' no tiene por qué controlar tu vida. La preocupación excesiva puede afectar actividades diarias e incluso conducir a otros problemas médicos y puede detenerte de ver lo positivo del avance digital", señala.

Una medida para afrontarla es reconocer que la IA ya es parte de la vida cotidiana, pues la ausencia de familiaridad puede detonar sentimientos de ansiedad y miedo, sostiene Okamoto. Asistentes virtuales, recomendaciones en servicios de streaming y navegación en plataformas de mapas recurren a ella.

A quienes se sientes abrumados, Okamoto recomienda tomarse un descanso de los aparatos digitales o reducir su tiempo en pantalla. Otra idea es usar herramientas de IA para enriquecer la vida offline. Por ejemplo, emplear Google Maps para establecer una ruta ciclista o pedirle a ChatGPT recetas para cocinar.

Si bien leer mucho sobre la IA puede hacer que alguien se sienta ansioso o incómodo, informarse acerca del progreso en su regulación llega a ser útil.

Aprender a aprovechar herramientas de IA en las carreras actuales o las que se avecinan también es de ayuda. Cursos en línea sirven para entender mejor cómo esta tecnología impacta en distintos campos y facilitan el desarrollo de habilidades digitales.

Para atender las preocupaciones emocionales de sus estudiantes, el INAOE ofrece sesiones personales con psicólogos. Los procesos duran alrededor de seis meses, precisa Gutiérrez.

Con respecto a la soledad, una manera de evitarla es implementar programas de mindfulness, aconseja Pok Man Tang, profesor de la Universidad de Georgia y coautor del estudio publicado por la APA.

"La IA seguirá expandiéndose, así que debemos actuar ahora para disminuir los efectos potencialmente dañinos para las personas que trabajan con estos sistemas", indica en un comunicado.