WhatsApp Web se renueva con un rediseño de interfaz

WhatsApp Web ha rediseñado su interfaz. Desde el día de ayer Meta, la empresa matriz de la aplicación, comenzó a desplegar las novedades de la plataforma con el fin de incluir "nuevas experiencias modernas en WhatsApp" para que sea más accesible y fácil de usar, según su blog de soporte.

Para quienes ya tienen acceso a la nueva interfaz, los usuarios encontrarán un mensaje que dice: "Un nuevo aspecto para WhatsApp: realizamos algunas mejoras en el aspecto de WhatsApp Web, incluidos colores actualizados para facilitar la lectura, nuevos íconos, ilustraciones y más".

Entre los principales cambios que llegan es un mejor aprovechamiento de la pantalla, ya que los márgenes son más amplios y los elementos de la pantalla son más distantes entre sí. También la tipografía es más delgada y uniforme.

Y los íconos también vienen actualizados. En este sentido, la nueva presentación de WhatsApp Web tiene una imagen más fresca.

¿No se actualiza WhatsApp Web? Esto debes hacer

Esta actualización de la interfaz de WhatsApp Web no se instala de manera manual, ya que aparece de forma automática al ingresar a la plataforma.

En caso de que no puedas verla, puede que aún no esté disponible para su activación, ya sea para el usuario o la región. Aunque también puede que no se actualice por otros motivos que no tienen que ver con la plataforma, sino que con tu red.

Por ello, te invitamos a cerrar sesión en WhatsApp Web y volver a abrirla para forzar la carga del nuevo diseño.

Por otro lado, el navegador también puede influir de cierta manera, entonces lo ideal es cambiar a otro navegador para revisar si la actualización llega WhatsApp y no es un problema de compatibilidad.