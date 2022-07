El primero fue haber avisado al Banco. Tal como lo menciona en el video de TikTok "Brujeríatech", la forma más sencilla de evitar que te saquen el dinero de tu cuenta por un robo del celular es siempre llamando a la institución y bloquear la aplicación.

Así puedes evitar que te roben tu información del celular

De acuerdo con el video, la actriz no denunció el robo y como dicen varios mensajes de usuarios de redes sociales, la única manera en que el banco puede saber que el celular fue hurtado, bloquear las aplicaciones y de paso moverla a otro celular es notificando directamente a la institución a la línea que todas las entidades bancarias mantienen 24/7 abiertas para los usuarios.

El segundo es que las aplicaciones bancarias son cada vez más seguras, requieren para su acceso contraseñas sólidas, candados biométricos o verificaciones de dos pasos para poder hacer movimientos. No sabemos cuál de ellas omitió.

El tercer tema fue cuidar los accesos de entrada al celular y no haber bloqueado el teléfono al momento del robo. Por lo mismo señala el tiktoker es que probablemente usaran la sim para pedir la recuperación de la cuenta y pudieron abrir el celular siguiendo el patrón de las huellas digitales.

"Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco, a la Condusef y a la fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente. Estoy muy inconforme, pues la falta de seguridad fue suya", relató la actriz.

Tal parece que este es un caso que en derecho se denomina "culpa exclusiva de la víctima" pero que está causando mucho ruido en los medios digitales porque como se indica en la página oficial del banco, en caso de extravío o robo del celular, el dinero está a salvo pero se debe suspender o cancelar el servicio en la Línea BBVA:

"El celular no guarda información alguna de las operaciones y la persona que lo tenga no puede realizar ninguna transacción ni ver información de tus cuentas porque no tiene tu contraseña de acceso. Además, puedes suspender o cancelar el servicio en Línea BBVA opción 4-2 y darlo de alta en el nuevo equipo".

En este caso que seguirá dando de qué hablar en las redes sociales y donde se metieron hasta hordas de bots a aprovecharlo - eso si, no sabemos a favor de quien-, siempre es importante tener a mano las siguientes reglas de oro, para que aprenda de este caso y no le pase a usted:

1. Proteger los dispositivos móviles

2. No utilizar dispositivos que no son propios

3. Activar las notificaciones 'push' automáticas

4. No anotar los datos bancarios en el celular sin la debida protección

5. Bloquear la pantalla incorporando herramientas de seguridad

Siguiendo estas reglas para utilizar la banca móvil en el teléfono celular, se evitará ser víctima de fraudes y podrá continuar con su vida y sus ahorros... mientras la inflación se lo permita.