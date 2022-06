¿Qué es Discord y por qué es tan popular entre estudiantes?

Esta plataforma fue lanzada en 2015 y funciona como mensajería instantánea de texto, video y voz, similares a otras como Telegram y WhatsApp; sin embargo, quienes la usan son principalmente jugadores de videojuegos y estudiantes , aseguró Jafet Rodríguez Muñoz, experto en tecnología de la Universidad Panamericana (UP).

Por ello, señaló que los estudiantes la utilizan para hacer trabajos o tareas grupales, aunque es bastante utilizado por las personas que hacen streaming, principalmente cuando se trata de videojuegos, ya que se puede estar platicando en tiempo real con las personas.

"Discord es una interfaz muy sencilla de utilizar y es muy rápida, también tiene todo enfocado a ciertas áreas y es muy fácil empezar a platicar con alguien, tener tus comunidades y no tiene fallas, o sea, no hay interrupciones, no se traba ni tiene publicidad", agregó.

La plataforma es gratuita y está disponible para computadoras y teléfonos móviles en en discord.com, en las páginas oficiales de Google Play Store y iTunes App Store, es compatible con Microsoft Windows, MacOS, Android, iOS y Linux.