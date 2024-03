Qué celulares se quedarán sin WhatsApp el 1 de abril

WhatsApp se renueva constantemente con actualizaciones para garantizar la protección y seguridad de las conversaciones, archivos y demás información de sus usuarios.

Sin embargo, eso implica que los dispositivos deben contar con ciertas características para poder estar al día con las nuevas mejoras implementadas por la app de mensajería de Meta.





Qué celulares no tendrán WhatsApp en abril

La app de Meta se actualiza regularmente, por lo que requiere que los dispositivos puedan soportar los nuevos parches de seguridad y seguir ejecutando WhatsApp con sus últimos cambios.

Sin embargo, normalmente los celulares con softwares obsoletos presentan dificultades para obtener las nuevas actualizaciones, así como realizar las nuevas funciones sin contratiempos.

De ahí que la compañía presente una lista de sistemas operativos que admiten la app. De acuerdo con WhatsApp, los dispositivos compatibles con las nuevas actualizaciones de la plataforma son aquellos que tengan los siguientes sistemas operativos:

Teléfonos con Android 5.0 y versiones posteriores

Dispositivos iPhone con iOS 12 y versiones posteriores

En el caso de los teléfonos con iOS, la compañía aclara en su Centro de ayuda que "no uses dispositivos liberados ni desbloqueados. No admitimos versiones modificadas del sistema operativo de iPhone."

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en abril de 2024

Debes saber que si tu teléfono cuenta con un sistema operativo obsoleto, la app de mensajería te mandará una notificación, así como varios recordatorios para que lo actualices de inmediato.

Estos son los dispositivos que no podrán seguir disfrutando de WhatsApp a partir del mes de abril de 2024:

Huawei:

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

The Huawei Ascend D2

LG:

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Samsung:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

ZTE:

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

iPhone:

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Otros:

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum.