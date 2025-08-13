Sony denunciada por exhibir precios en dólares en PlayStation

Denuncian a Sony por exhibir precios de PlayStation en dólares

En respuesta a las denuncias que presentaron más de una centena de consumidores contra Sony por exhibir precios en dólares en la página de internet de PlayStation, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a la empresa cambiar sus cifras a pesos.

La empresa recibió una notificación formal en la que se le pidió que cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor y exhiba sus precios en moneda nacional y con precio final a pagar.

En un comunicado, la dependencia dijo que este miércoles recibieron alrededor de 100 denuncias por correo electrónico que están en proceso de revisión y atención.

Derivado de ello, los inspectores de la Profeco "realizaron un monitoreo para constatar los dichos. Debido a ello, el día de hoy mediante notificación personal, se le requirió a la empresa atender las observaciones hechas por esta Procuraduría, las cuales de no ser debidamente atendidas darán lugar al inicio de los procedimientos correspondientes por infracciones a la Ley".

En el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece que "los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida".

Además, en el artículo 7 Bis de dicha ley se define como obligación del proveedor exhibir el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor, lo que significa incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros o cualquier otro cargo.

La Profeco pidió a los afectados a formalizar su queja al Teléfono del Consumidor 55 55688722 o escribir a denunciasprofeco@profeco.gob.mx o por redes sociales en X: @AtencionProfeco y @Profeco y en FB: ProfecoOficial.