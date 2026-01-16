Se vuelve a caer X, segunda falla en una semana

Usuarios de la red social X, (antes Twitter) reportaron fallas en su funcionamiento la mañana de este viernes, de acuerdo a publicaciones realizadas en Facebook e Instagram.

¿Qué causó la caída de la red social X?

Según lo indicado, esto inició poco después de las 09:00 de la mañana, cuando los internautas trataban de actualizar su "feed" y aparecía un mensaje en donde les señalaba "por el momento no se puede recuperar el contenido".

Hasta el momento, la red social X no ha dado a conocer un informe sobre esta situación, por lo que se desconocen los motivos por los que haya ocurrido la falla.

Detalles sobre la falla en el funcionamiento de X

De acuerdo a medios especializados, la causa de la caída de la red social se debe a problemas con Cloudflare, quien es el proveedor de servicios en ciberseguridad para la empresa.

Tan solo el pasado martes, la red social de Elon Musk había presentado una caída en su sistema, la cual duró un par de horas y ocurrió en diversos países, entre los que destaca, Estados Unidos, Francia y México.