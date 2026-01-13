X red social presenta fallos en su funcionamiento habitual

Durante la mañana de este martes 13 de enero, la red social de X, antes Twitter, comenzó a presentar fallos en su operación habitual en diversos países.

¿Qué problemas reportan los usuarios en X?

De acuerdo con la plataforma Down detector, la falla en la plataforma comenzó al rededor de las 07:50 horas, y se mantiene hasta ahora. Los usuarios reportan problemas en la aplicación, en la conexión del servidor, el feed y al momento de recargar la página.

Detalles sobre la caída de X red social

Los inconvenientes han generado una serie de quejas en redes sociales, donde los usuarios expresan su frustración por la falta de acceso a las funciones básicas de la plataforma.

Impacto de la falla en la plataforma X

La situación ha llevado a muchos a buscar alternativas para comunicarse, mientras esperan que la red social restablezca su servicio habitual.