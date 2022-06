Piden investigar rastreo de datos de Apple y Google

Cuatro legisladores demócratas pidieron a la Comisión Federal de Comercio que investigue a Apple Inc. y Alphabet Inc., empresa matriz de Google, alegando que las empresas se involucran en prácticas desleales y engañosas al permitir la recopilación y venta de información personal de los usuarios de teléfonos móviles, destacó The Wall Street Journal.

Apple y Google "facilitaron a sabiendas estas prácticas dañinas al crear identificaciones de seguimiento específicas de publicidad en sus sistemas operativos móviles", escribieron los legisladores en una carta enviada el viernes a la presidenta de la FTC, Lina Khan.

El diario indicó que ambas empresas han tomado medidas recientemente para limitar la recopilación de datos de los usuarios a través de estos identificadores de anuncios móviles.

Apple presentó el año pasado una nueva versión de su software que requiere que cada aplicación solicite permiso al usuario para acceder al identificador del dispositivo, y Google planea adoptar nuevas restricciones de privacidad para reducir el seguimiento entre aplicaciones en teléfonos inteligentes Android.

"Sin embargo, hasta hace poco tiempo, Apple habilitaba esta identificación de seguimiento de forma predeterminada y requería que los consumidores revisaran las configuraciones confusas del teléfono para desactivarla. Google aún habilita este identificador de seguimiento de forma predeterminada y, hasta hace poco, ni siquiera brindaba a los consumidores una opción de exclusión voluntaria", dice la carta, firmada por el senador Ron Wyden, la Senadora Elizabeth Warren, el Senador Cory Booker y la representante Sara Jacobs.

Estos identificadores son aparentemente anónimos, escribieron, pero se pueden rastrear fácilmente hasta las personas que poseen los teléfonos asociados con ellos.

El diario dijo que representantes de la FTC, Apple y Google no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"La FTC debería investigar el papel de Apple y Google en la transformación de la publicidad en línea en un intenso sistema de vigilancia que incentiva y facilita la recopilación sin restricciones y la venta constante de datos personales de los estadounidenses", indicaron.