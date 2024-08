Países denuncian a Elon Musk por entrenar IA con datos personales

Hace unos días se dio a conocer que Grok, la inteligencia artificial de X, fue entrenada con datos personales de los usuarios. Ahora Elon Musk, dueño de Grok y X, enfrenta la denuncia de nueve países por infringir las leyes de la Unión Europea (UE).

Musk habría utilizado los datos personales de millones de usuarios de X sin su consentimiento para entrenar su IA llamada Grok. De acuerdo con Noyb (None of your business), una ONG austriaca especializada, son nueve los países que se han unido a las quejas en contra de Grok.

Según un comunicado de Noyb, los países que han presentado una queja son Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Polonia, quienes acusan a Musk de violar el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés).

"Recientemente, Twitter (ahora 'X') ha comenzado a utilizar de manera ilegal los datos personales de más de 60 millones de usuarios para entrenar su tecnología de IA sin el consentimiento de los usuarios. A diferencia de Meta (que recientemente también tuvo que detener el entrenamiento de IA de la UE), Twitter ni siquiera informó a sus usuarios con antelación", informó la ONG.

Anteriormente, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés), inició un procedimiento de denuncia contra la herramienta de IA, Grok, ante el Tribunal Superior de la Unión Europea en la que denunciaba el uso de datos personales sin autorización.

Y aunque X suspendió el procesamiento de datos personales, la Noyb asegura que esta demanda se basa en aspectos "superficiales" y no en el núcleo del problema.

"La DPC parece actuar superficialmente, no en el núcleo del problema", señaló Max Schrems, fundador de Noyb. Por esta razón, la ONG exige una investigación completa en la que X responda a todas las incógnitas del uso no autorizado de los datos personales de

Además, resalta que una de las soluciones que pudo haber tomado X antes de tomar los datos de los usuarios era pedir su consentimiento.

"Si solo un pequeño número de 60 millones de usuarios diera su consentimiento para el entrenamiento de sus sistemas de IA, Twitter tendría más que suficientes datos de entrenamiento para cualquier nuevo modelo de IA. Pero pedir permiso a la gente, no parece ser el enfoque actual de Twitter", puntualiza Noyb.

La ONG señala que los usuarios se dieron cuenta de esta recopilación de datos a través de una publicación viral de X el pasado 26 de julio en donde se afirmaba que Grok estaba siendo entrenado con datos personales de los usuarios. Sin embargo, X nunca dio a conocer que esta situación estaba ocurriendo.