Consecuencias de la deficiencia de vitamina B12

¿Deficiencia de vitamina B12? Estos son los síntomas de alerta

CIUDAD DE MÉXICO.- La vitamina B12 es crucial para múltiples funciones corporales al ser hidrosoluble. Este nutriente facilita la conversión de carbohidratos en glucosa, optimizando la obtención máxima de energía de los alimentos consumidos al metabolizar las proteínas, además de mantener la salud de la sangre y las neuronas. Éste se elimina del organismo a través de la orina.

Esta vitamina se encuentra naturalmente en alimentos de origen animal como pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos. En contraste, los alimentos vegetales generalmente carecen de esta vitamina.

La deficiencia de vitamina B12 puede tener serias consecuencias para la salud, por lo que es fundamental mantener una dieta equilibrada que incluya fuentes adecuadas de dicha vitamina.

¿Cuáles son los síntomas de una deficiencia de vitamina B12?

Según Medline Plus, la deficiencia de vitamina B12 ocurre cuando el cuerpo no recibe o no puede absorber suficiente cantidad de esta vitamina esencial.

Esta deficiencia es frecuente en individuos mayores de 50 años, aquellos que siguen una dieta vegetariana o vegana, o quienes han pasado por cirugías de estómago o intestinales, como las realizadas para perder peso.

Además, personas con condiciones del aparato digestivo como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn también son propensas a sufrir de deficiencia de B12.

Diarrea o estreñimiento

Fatiga

Mareos al levantarse o al realizar esfuerzos

Pérdida de apetito

Piel pálida

Irritabilidad

Dificultades de concentración

Dificultad respiratoria durante el ejercicio

Inflamación y enrojecimiento de la lengua o encías que sangran

En casos de deficiencia prolongada de vitamina B12, pueden presentarse daños neurológicos severos.

Los síntomas de este daño incluyen:

Confusión o cambios en el estado mental (incluso demencia en casos graves)

Problemas de concentración

Psicosis (pérdida del contacto con la realidad)

Pérdida de equilibrio, y sensaciones de entumecimiento o hormigueo en manos y pies

Alucinaciones

Por ello, es crucial identificar y tratar la deficiencia de vitamina B12 a tiempo para prevenir complicaciones graves.

Los suplementos de vitamina B12 y ajustes en la dieta bajo la supervisión médica pueden ayudar a corregir las deficiencias y mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta condición.